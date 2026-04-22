BNG y PSOE estrechan el cerco sobre una plaza pública de la Xunta que se "adapta" a la "edil tránsfuga" de Lugo

Imagen de archivo de la toma de posesión de la edila lucense María Reigosa, quien manifestó en una entrevista que podría apoyar al PP en una moción de censura municipal.

Terremoto político en el Ayuntamiento de Lugo, donde desde el pasado lunes sobrevolaba el fantasma de la enésima moción de censura en favor del Partido Popular de Galicia (PPdG). Este martes se ha registrado finalmente. Las dos formaciones políticas que actualmente gobiernan en la capital provincial gallega, PSOE y BNG, han advertido y han pedido explicaciones sobre la convocatoria de una plaza, en comisión de servicios, dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Tanto socialistas como nacionalistas lo han hecho tras dejar entrever que ese puesto podría ir a parar a manos de María Reigosa, la exconcejala del PSOE que se posicionó a favor de la moción hoy materializada.

Fuentes del BNG han transmitido a El HuffPost que desde la organización nacionalista han solicitado "explicaciones públicas a la Xunta de Galiza tras la publicación de una plaza en comisión de servicios que se adapta al perfil de la edil tránsfuga" y que desde el Ejecutivo de Alfonso Rueda "se aclare si esta convocatoria guarda alguna relación con la actual situación política en el Concello de Lugo".

"Desautorice inmediatamente una moción de censura que es inmoral e indecente políticamente" Ana Pontón, líder del BNG y jefa de la oposición en el Parlamento de Galicia

La líder de la oposición en el Parlamento gallego, la nacionalista Ana Pontón reclamó el mismo lunes a Rueda que "desautorice inmediatamente una moción de censura que es inmoral e indecente políticamente", algo que, ha asegurado, "nadie entiende, ni en Lugo, ni en el conjunto del país". También ha recordado que, de materializarse esa maniobra política, esta llegaría después "de la muerte de dos concejalas y de una tránsfuga del Partido Socialista para poder llegar a una alcaldía en una situación de estas características".

También el líder del PSdeG y expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, condenó en aquella jornada la posibilidad de que se presentase una moción de censura en la ciudad amurallada. "Sin la muerte de nuestros compañeros nunca llegarían a gobernar Lugo. ¿Qué ética hay en un político que mira a una familia en luto y piensa 'esta es mi oportunidad'?

"No lo vamos a permitir. Por Lugo, por Paula, por Pablo y por Olga" Lara Méndez, diputada autonómica del PSdeG y exalcaldesa de Lugo

En líneas similares, la exalcaldesa lucense Lara Méndez, diputada en el Parlamento de Galicia, también advirtió ayer de la convocatoria de dicha plaza pública, que "parece hecha a medida" para la edila que antes integraba las filas de su partido y ahora ha pasado a ser no adscrita. También ha subrayado que, de confirmarse ese extremo, "se están utilizando las instituciones para comprar voluntades, estamos ante algo muy grave", al tiempo que prometió que "las socialistas no lo vamos a permitir" y que lo harán "por Lugo, por Paula, por Pablo y por Olga". Se refería a sus compañeros fallecidos: la exregidora Paula Albarellos y a los concejales Pablo Permuy y a Olga López.

¿Qué está pasando en Lugo?: una moción a tiro de piedra del PP tras tres fallecimientos y una concejala díscola

Para comprender la convulsión que se vive en la política municipal lucense hay que remontarse a las elecciones a la Xunta de Galicia en 2024. Por aquel entonces, la regidora Lara Méndez dio el salto para acompañar a Besteiro en primera línea de su equipo, con la promesa de que pasara lo que pasara se quedaría como diputada en O Hórreo. Así fue. Le tomó el testigo la socialista que acabaría recogiendo el bastón de mando, Paula Alvarellos.

No obstante, el 1 de febrero del pasado año, Paula Alvarellos sufrió un infarto momentos antes de que fuese a dar el pregón de las fiestas de carnaval y acabó falleciendo trágicamente. Fue el concejal Miguel Fernández el que asumió el cargo de alcalde posteriormente, pero la llegada de María Reigosa se produjo después de la muerte de otro compañero, Pablo Permuy, quien falleció tras varios meses padeciendo una complicada enfermedad. No fue la única muerte que se vivió en las filas del PSOE de Lugo. Trece meses después de perder a la alcaldesa Paula Alvarellos, también perdieron a la concejala de Cohesión Social Olga López Racamonde, por un cáncer de mama.

El área que había llevado Pablo Permuy hasta su muerte, Cohesión Territorial [Medio Rural], pasó a ser asumida directamente por la Alcaldía, pero con su gestión delegada a María Reigosa. No salió bien, en medio ya de rumores de crisis de gobierno, esta no logró conseguir el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses para poder compaginar su trabajo con una dedicación parcial en el Concello de Lugo. Cabe señalar que Reigosa es ingeniera de caminos de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia.

Según recoge la crónica de La Voz de Galicia, Reigosa también explicó que "me dijeron que tenía que seguir con una dedicación del 100% y es inasumible para el reto que supone el rural" y que "después de intentarlo, por ética profesional, decidí que no podía afrontar todo". También dio explicaciones de por qué no optó por solicitar una excedencia, cuestión que indicó que no se planteó porque no tenía garantías de que podría retomar después la misma responsabilidad y teniendo en cuenta que restaba año y medio de mandato municipal hasta los próximos comicios locales. "Podría valorarlo si fuese al principio del mandato", indicó la misma persona que afirmó que podría apoyar una moción de censura a falta de un año para esas mismas elecciones.

Cuatro meses y medio después de asumir el cargo, Reigosa anunció que dejaba ese Ejecutivo local y se convertía en edil no adscrita. Había dejado pistas, pues dos meses antes se había dado de baja de militancia en el PSOE. Prometió que, a pesar de un choque con el PSOE que le llevó a romper la disciplina de voto en varias ocasiones, apoyaría los presupuestos municipales de 2026. También descartó un futuro apoyo a una hipotética moción de censura que aupase a la portavoz popular Elena Candia a la alcaldía.

Pero la posibilidad de aquella moción que Reigosa descartaba dejó de ser tan hipotética esta semana. Tanto La Voz de Galicia como El Progreso publicaron informaciones en las que la exconcejala socialista se abría a una moción que desbancase al bipartito. "Los lucenses necesitan soluciones y una moción de censura es una gran oportunidad", contó a La Voz, mientras que arrojó más dudas en el diario lucense tras confirmar que "es cierto, se está hablando [con el PP]", pero que "no sé si voy a dar el paso, si me atrevo o si me apetece". Finalmente, parece que sí le ha apetecido. O eso se desprende de su rúbrica en el documento.

Con todo, la convocatoria de plaza pública que ha hecho saltar las alarmas en BNG y PSOE tiene su plazo abierto a funcionarios ingenieros de caminos de otras administraciones diferentes a la gallega hasta el próximo lunes 27 de abril. Según La Voz, la idea que se manejaba para la presentación de la moción de censura era este jueves 23, pero se habría acabado precipitando ante el comunicado conjunto de nacionalistas y socialistas.

El PP desmiente que la plaza "sea hecha ahora y para ahora"

Desde el PPdeG, ha sido la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez quien ha contestado hablando de una "total normalidad administrativa" en lo referente a la convocatoria de la plaza. A preguntas de la prensa, Vázquez ha indicado que "tengo que desmentir que sea hecha ahora y para ahora" y que en diciembre de 2025 se crearon tres jefaturas de servicio en las provincias gallegas con litoral. En los tres casos contaban con los mismos requisitos técnicos y con un elevado nivel de responsabilidad, pero que en el de Lugo, la plaza ha quedado desierta varias veces por su complejidad y carga de trabajo.

En este sentido, la conselleira asegura que la actual convocatoria responde únicamente a la renuncia de la persona que ocupaba la plaza y que este "es un trámite administrativo que ni siquiera pasa por mí", al recaer en funcionarios, y que "en el momento en el que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado".