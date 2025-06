Por qué Anna Wintour lleva siempre gafas negras y quién se atrevió a preguntárselo

Aunque en algunos momentos ha aparecido en público sin ellas, las gafas de sol parecen ser una extensión de Anna Wintour. La prestigiosa editora de moda, que dejará de estar al frente de la edición estadounidense de Vogue después de cuatro décadas, como se ha confirmado este jueves, ha hecho de este accesorio su seña de identidad.

En una entrevista en la CNN hace unos años, la célebre periodista Christiane Amanpour fue quien se atrevió a preguntarle por qué las llevaba, como contó Vanity Fair en 2019.

"Seré totalmente sincera, es porque he estado enferma toda la semana, y además me han operado de los ojos, así que esas son las razones por las que las llevo hoy. Si no, habría sido valiente contigo y me las habría quitado", respondió Wintour.

Incisiva, la periodista recalcó que las suele llevar siempre, por lo que se preguntaba si no era una manera de parapetarse. Entonces, Anna Wintour confesó que sí son útiles.

"Evitas que la gente sepa qué estás pensando, ayudan cuando me siento un poco cansada o con sueño. Y a lo mejor se han convertido en una parte de lo que soy", agregó.