¿Retinal, bakuchiol? Una dermatóloga señala cuál será la mejor opción cuando no se pueda comprar retinol en concentraciones altas

Si jugaste con tamagotchis y veías Al salir de clase, es muy probable que ya te hayas iniciado en el uso de retinol, un ingrediente cosmético que trata los signos del envejecimiento en la piel.

Una nueva normativa europea que entrará en vigor próximamente va a hacer que se deje de poder vender en establecimientos como parafarmacias o perfumerías —sí en consultas de dermatología bajo supervisión— productos que lo contengan en concentraciones elevadas. Estas son las que están por encima del 0,3% en cosméticos faciales y del 0,05 en los corporales.

Por ese motivo, algunas personas ya acostumbradas a utilizar cremas y sérums con retinol al 0,5% o incluso 1% ya se plantean alternativas.

En su cuenta de Instagram, la dermatóloga Cristina Eguren ha explicado por qué no piensa que otro compuesto parecido, el retinal o retinaldehído, vaya a ser la mejor opción.

Como detalla, en muchas ocasiones se asegura que "el retinal es 10 veces más potente que el retinol, pero esto en la práctica clínica no se sostiene".

Por su experiencia en ella misma y en miles de pacientes, comenta, "el retinol 1% no equivale al retinaldehído 0,1%", puesto que los efectos de "mejora y transformación son muy superiores" con el primero que con el segundo.

Eguren también responde a si el bakuchiol, del que frecuentemente se dice que es un retinoide natural, tiene ese 'poder' equivalente en la piel. A su juicio, aunque es "interesante", sus efectos no son comparables a los del retinol en concentraciones altas.

"¿Cuál es la solución entonces?", plantea la dermatóloga. "La combinación de retinoides", apostilla. Vaticina que la industria pronto ofrecerá productos con innovaciones que combinen retinol, retinal e incluso bakuchiol que logren igualar la efectividad del retinol altamente concentrado y que "cumplan con la legislación vigente".

"No dudo de que por ahí irán los tiros y lo conseguirán", agrega.