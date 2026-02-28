Luis Tosar habla tajante de "los delirios de un señor que se dedica a hacer su juego" 

Luis Tosar y Rigoberta Bandini son los encargados de presentar la 40 edición de los premios Goya que este año viajan hasta Barcelona. El actor y la cantante han estado juntos en la alfombra roja y han hablado de cómo podría desarrollarse la gala y de si están previstos mensajes políticos.

En un pequeño corrillo con varios medios, Luis Tosar ha querido hablar de lo que está ocurriendo en Irán tras los ataques de Estados Unidos y de Israel y ha mandado un mensaje claro sobre Donald Trump.

"No creo que sea el lugar. Primero creo que sería bastante arriesgado hacer juicios sobre un conflicto que se acaba de desatar. Creo que todos hemos estado un poco estupefactos a lo largo del día viendo lo que está ocurriendo", ha señalado el actor.

"A la gente se le ocurrirá decir lo que sea, no creo que sea un No a la guerra porque no sabemos todavía muy bien qué es lo que es esto. Es básicamente los delirios de un señor que se dedica a hacer su juego a lo largo y ancho del mundo", ha explicado el ganador de tres premios Goya.

Free Palestina

De momento no se habla de Irán pero actores, actrices y directores de toda índole han querido mandar su apoyo al pueblo palestino posando con chapas donde pone "free Palestine" o con la sandía, símbolo para apoyar la causa palestina.

Uno de los más claros ha sido el director de cine Hernán Zin, que en los micrófonos de El País ha querido agradecer a Pedro Sánchez su labor en la causa palestina.

"Hice mi primer libro sobre Gaza en 2006 y ahí sufrí las primeras amenazas. La suerte que tenemos en España de tener este presidente, tener una sociedad como la que tenemos, donde se puede hablar libremente. Decir: matar 400.000 niños está mal. Somos gente honesta y nos callamos. Somos un paraíso. No lo perdamos", ha afirmado.