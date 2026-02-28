Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elena Furiase se da cuenta de que es la única sin la chapa en favor de Palestina y su reacción es para verla

Un momento para no perderse de la alfombra roja de Los Goya. 

La actriz Elena Furiase ha protagonizado un divertido momento en la alfombra roja de los Premios Goya cuando se ha dado cuenta de que era la única de su grupo que no llevaba colgada en la solapa la chapa en la que podía leerse "free Palestine", uno de los símbolos más repetidos en la gala.

Ha ocurrido durante una entrevista en la Cadena Ser, donde la periodista ha señalado, al ver a Alba Flores: "Muy bien, con el Free Palestine'. "Hombre claro", ha subrayado la actriz. En ese momento, Furiase se ha dado cuenta de que ella no llevaba el pin. "¡Ay! Yo me lo he dejado. Pero lo tenía. Y lo tengo en el corazón", ha dejado claro Furiase.

El apoyo de los actores y actrices de Los Goya y de toda España en general a Palestina ha traspasado fronteras. Como prueba, Susan Sarandon, que recibe el Goya Internacional, ha afirmado: "En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando a Gaza... Y tener actores como Javier Bardem y que se presenten con una voz tan fuerte es muy importante para nosotros en Estados Unidos".

Elogios a Sánchez en la alfombra roja

Mientras, el director Hernán Zin ha contado en los micrófonos del diario El País lo que ocurre en España por hablar abiertamente de Palestina y ha elogiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar al frente de estas críticas a Israel.

"Hice mi primer libro sobre Gaza en 2006 y ahí sufrí las primeras amenazas. La suerte que tenemos en España de tener este presidente, tener una sociedad como la que tenemos, donde se puede hablar libremente. Decir: matar 400.000 niños está mal. Somos gente honesta y nos callamos. Somos un paraíso. No lo perdamos", ha celebrado. 

"Esa gente que dice que hablar de genocidio. Por favor, paremos los pies porque es una isla de libertad y de emoción y de humanidad en medio de un desierto que es Europa este momento", ha explicado.

