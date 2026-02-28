Israel asegura que hay "muchas señales" de la muerte del líder iraní Jamenei tras el ataque a su residencia en Teherán

Diversas fuentes oficiales israelíes, medios de comunicación y agencias como Reuters, aseguran que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, habría muerto en un ataque aéreo israelí contra su complejo residencial en Teherán.

La información, transmitida —según periodistas israelíes— a funcionarios estadounidenses por el embajador de Israel en Washington, procede de una fuente "con conocimiento directo". Por el momento, Irán no ha confirmado oficialmente el fallecimiento.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que existen "muchas señales" de que Jamenei "no sigue con vida" tras la ofensiva coordinada entre Israel y EEUU contra objetivos estratégicos del régimen iraní, que han afectado a 24 de las 31 provincias del país, y han causado al menos 200 muertos y 700 heridos, según la Media Luna Roja.

Según el jefe del Gobierno israelí, el primer golpe de la operación se dirigió específicamente contra el lugar donde presuntamente se encontraba el máximo dirigente iraní.

Sin confirmación oficial de Teherán

Hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes. La falta de un anuncio institucional mantiene la información en el terreno de las declaraciones israelíes y de filtraciones citadas por medios.

Jamenei ocupa el cargo de líder supremo desde 1989 y es la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán, con control directo sobre las Fuerzas Armadas y capacidad decisiva sobre la política exterior y nuclear del país. Su eventual muerte abriría inmediatamente el proceso constitucional de sucesión, supervisado por la Asamblea de Expertos.

Netanyahu habla de un golpe "histórico"



En su discurso a la nación, Netanyahu calificó a Jamenei de "tirano" y lo responsabilizó de impulsar el "terrorismo" a escala global y de promover planes para destruir Israel. Según sostuvo, la ofensiva conjunta con EEUU habría frustrado completamente esas iniciativas.

El dirigente israelí aseguró además que el ataque ha acabado con la vida de "varios de los principales líderes" iraníes vinculados al programa nuclear. Tras describir la jornada como “histórica”, advirtió que Tel Aviv continuará bombardeando “varios objetivos del régimen”.

En un mensaje dirigido directamente a la ciudadanía iraní, Netanyahu afirmó que se abre una "oportunidad" para derribar el actual sistema político e instó al pueblo a "salir a las calles" cuando llegue su momento.

Impacto global si se confirma



De confirmarse oficialmente la muerte de Jamenei, el impacto geopolítico sería inmediato. Las posibles consecuencias incluyen:

Apertura del proceso de sucesión en Irán , con riesgo de intervención directa de la Guardia Revolucionaria Islámica.

, con riesgo de intervención directa de la Guardia Revolucionaria Islámica. Escalada militar regional , dada la actual cadena de represalias entre Irán, Israel y Estados Unidos.

, dada la actual cadena de represalias entre Irán, Israel y Estados Unidos. Repercusiones en los mercados energéticos, especialmente si se intensifican las amenazas sobre el estrecho de Ormuz.

La ofensiva israelí —con apoyo estadounidense— se enmarca en una campaña aérea masiva dirigida contra infraestructuras estratégicas del régimen iraní, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

Si Teherán confirmara la muerte del líder supremo, se podría tratar del mayor terremoto geopolítico en Oriente Medio en décadas. Por ahora, la comunidad internacional permanece a la espera de una confirmación oficial que podría redefinir por completo el equilibrio regional.