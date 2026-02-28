Albares exige el cese de los ataques iraníes tras hablar con Emiratos y Kuwait

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido conversaciones con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait tras los ataques lanzados por Irán contra bases estadounidenses en ambos países. El jefe de la diplomacia española ha exigido el cese inmediato de los ataques y ha expresado el respaldo del Gobierno español. El ministro ha defendido que "solo mediante el diálogo y la diplomacia llegará la estabilidad y la paz a Oriente Medio", en declaraciones publicadas en EFE.

Albares ha informado de estos contactos a través de la red social X (antes Twitter), donde ha insistido en la necesidad de frenar la escalada. "Los ataques deben cesar", ha subrayado, reclamando además el respeto al derecho internacional.

Irán está atacando bases estadounidenses en varios países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, como represalia a la ofensiva del sábado. La escalada eleva el riesgo de una expansión del conflicto más allá de Israel e Irán, afectando a Estados del Golfo.

Llamamiento al respeto del derecho internacional



Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se insiste en la defensa de la soberanía de los países afectados y en la necesidad de evitar una mayor desestabilización en la región. España se alinea así con los llamamientos europeos a la contención y a la vía diplomática como única salida viable.

La situación en Oriente Medio evoluciona con rapidez y mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el temor de que la cadena de represalias derive en un conflicto regional de mayor envergadura.