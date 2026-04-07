Zendaya dice lo que muchos no quieren oír sobre la próxima temporada de 'Euphoria'
La actriz, que presenta también la cinta 'The Drama', ha concedido una entrevista en 'The Drew Barrymore Show'.
Dune: Parte III, Spider-Man, The Drama, La Odisea, Euphoria... Sin duda, si hay una actriz que va a marcar este 2026 es Zendaya. La intérprete es una de las más cotizadas y la promoción de The Drama, la cinta protagonizada junto a Robert Pattinson en la que da vida a una flamante novia, ha coincidido supuestamente con su reciente paso por el altar junto a Tom Holland, lo que ha hecho que centre todas las miradas en cada alfombra roja.
No obstante, muchos fans de la intérprete tienen su mirada puesta en la tercera temporada de Euphoria, la ficción de HBO que la ha dado conocer al gran público tras su carrera como "chica Disney", que llegará a la plataforma el próximo 12 de abril.
Esta nueva tanda de episodios llega después de casi cuatro años de espera por parte de sus seguidores, un retraso que incluso ha hecho que la trama se desarrolle ya fuera del instituto y que sus protagonistas cuenten relatos individualizados, también por exigencias del guion.
Como parte de la promoción de la serie, la actriz ha concedido una entrevista a Drew Barrymore en su programa The Drew Barrymore Show, en la que ha dejado entrever una afirmación que no gustará nada a los fans de Euphoria. Después de que Barrymore le preguntase si creía que la tercera temporada de la serie sería la última, Zendaya no ha dudado en responder: "Creo que sí".
"Nunca quiero hacer preguntas así, porque no es asunto mío, pero ¿se puede disfrutar sabiendo que terminará?", apostilló Barrymore, a lo que la protagonista de la serie de Sam Levinson respondió con un contundente: "Sí, ese final se acerca".
Lo que se sabe de la tercera temporada de 'Euphoria'
Ni Levinson ni HBO se han pronunciado al respecto ni han apuntado a la posibilidad de que esta temporada, que tendrá lugar tras un salto temporal en la ficción de cinco años, sea la última. "Cinco años nos pareció un salto natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento", señaló Levinson.
En los primeros avances de esta temporada, en la que ya se han podido ver las primeras imágenes de la participación de Rosalía, se ve cómo Rue (Zendaya) vuelve a estar involucrada en tráfico de drogas y deudas, mientras sigue tratando de gestionar sus adicciones a través de grupos de apoyo religiosos de la mano de su tutor, Ali (Colman Domingo), pero también se ha adelantado la trama de otros de los personajes clásicos.
En estos avances se puede ver a Cassie (Sydney Sweeney) creando contenido para adultos para alguna web o plataforma online similar a Onlyfans, mientras que su marido Nate (Jacob Elordi) trabaja como ingeniero o arquitecto en una obra tras su fastuosa boda.
También se ha conocido la trama de Maddy (Alexa Demie), que presuntamente trabaja en una agencia de talentos de Hollywood, pero también gestionando a sugar babies para hombres más mayores, y la de Jules (Hunter Schafer), que ha orientado su vida hacia el arte. Por su parte, Lexi (Maude Apatow), trabaja como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone.