Muere a los 73 años el fotógrafo británico Martin Parr 

Martin Parr (1952, Reino Unido) ha muerto este domingo en su casa de Reino Unido. Así lo ha confirmado su familia a través de un triste mensaje en la red social Instagram. "Con gran pesar anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su hogar en Bristol", dice el texto.

"Le sobreviven su esposa Susie, su hija Ellen, su hermana Vivien y su nieto George. La familia pide privacidad en este momento", anuncia el comunicado, acompañado con una fotografía del artista en su estudio. "La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán de la mano para preservar y compartir el legado de Martin. A su debido tiempo le seguirá más información al respecto. Martin será extrañado mucho", concluye el escueto mensaje.

Tal y como apunta el medio de comunicación Las Provincias, el mundo de la fotografía está de luto. Después de más de medio siglo de trabajo, Parr deja tras de sí un archivo fotográfico colosal, con más de 100 libros publicados, decenas de exposiciones internacionales y su labor fundacional a través de la Martin Parr Foundation. "Su obra redefinió los límites de la fotografía social, mezclando colores saturados, flash directo y una mezcla peculiar de ironía y humanidad".

En una entrevista para el diario El País en 2024, el artista habló sobre el humor como seña de identidad. "Para mí el mundo es un lugar absurdo. Y en mi trabajo reflejo lo que veo, aquello con lo que me encuentro, y cada día me encuentro con el absurdo", aseguró. "Quiero que la gente se quede con aquello que quiera de lo que está viendo en mis fotos".