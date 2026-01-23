Hannah, agente de viajes, sobre el destino que recomienda para encontrar el amor: "He visto su magia en cientos de mis clientes"

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, no son pocos los que apuran los últimos días en busca de una chispa en el terreno sentimental. Mientras algunos planean cenas románticas contrarreloj, otros miran más lejos y apuestan por una escapada que les ayude a reconectar, sanar o incluso enamorarse. En ese contexto, una veterana agente de viajes asegura que hay un destino que, año tras año, demuestra tener algo especial cuando se trata de encontrar el amor.

Después de más de tres décadas atendiendo al público en la agencia de TUI de Penarth, Hannah Sterling tiene claro cuál es el mejor destino para aquellas personas que acaban de separarse, quienes buscan reconectar como pareja o para quien se atreve a viajar solo por primera vez para buscar el amor: Tailandia. Un país que, según asegura, ha demostrado una y otra vez tener cierta magia para acompañar los grandes cambios del corazón.

Según Hannah, la combinación de ritmo pausado, playas, gastronomía y experiencias compartidas hace del viaje algo excepcional. "Funciona para todos, pero especialmente para quienes están atravesando cambios en sus relaciones. He visto su magia en cientos de mis clientes a lo largo de los años", asegura en declaraciones recogidas por Express. Tailandia es el destino perfecto tanto para ganar confianza al viajar solos como para devolver a parejas pequeñas ceremonias de intimidad que la rutina había borrado.

Un enclave para reconectar

La recomendación de Hannah llega en un momento en que la industria registra una tendencia clara: muchos británicos reservan vacaciones para marcar hitos personales. Un estudio interno de TUI indica que el 64% de los británicos consideraría reservar un viaje para celebrar un momento importante de su vida. Así, los compromisos y bodas encabezan las razones para reservar una escapada (con un 19%) y un 8% reconoció que celebraría su nueva soltería con una “luna de miel” tras un divorcio.

La demanda por Tailandia también se ha traducido en cifras: TUI señala que el número de pasajeros con destino a Tailandia subió más de un 30% este invierno, convirtiendo el país en uno de los destinos de larga distancia mejor vendidos en 2025, y la operadora ya planea aumentar capacidad para 2026. Esta es una señal clara de que cada vez más viajeros ven en este rincón del sudeste asiático el escenario ideal para empezar una historia personal.

Hannah distingue dos perfiles que encuentran en Tailandia lo que necesitan, aunque lo vivan de manera distinta: los recién solteros que necesitan practicar la autonomía y reencontrarse con sus gustos, y las parejas que buscan recuperar complicidad. Para los primeros, lugares como Railay Beach o partes concretas de Phuket ofrecen un entorno seguro y social donde es fácil conocer gente; para las parejas, islas más tranquilas como Koh Lanta o Koh Yao Noi proponen un ambiente que propicia los pequeños rituales íntimos.

La agente de viajes recomienda no sobreprogramar los días: alternar playas y pequeñas aventuras (buceo, clases de cocina, paseos en barco) y reservar habitaciones acogedoras cuando se viaja en pareja para evitar la sensación de saturación. Por todo ello, Tailandia no es solo una playa bonita, sino que es un destino que, por su combinación de calma, seguridad y variedad de experiencias, sirve como pasaje para procesar cambios, reconectar o comenzar de nuevo.