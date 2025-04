Un neurólogo activa las alarmas contra el popular medicamento infantil: "Genera trastornos del desarrollo"

Conseguir que los bebés o los niños se duerman no siempre es tarea fácil, por eso muchos padres recurren a trucos como la vuelta en el coche, el ascensor o el ruido blanco. En el caso de este último recurso, también es una técnica utilizada por muchos adultos y consiste en poner un ruido monótono a cierta frecuencia para ayudar a relajarse.

Sin embargo, no está del todo demostrado que el ruido blanco tenga efectos positivos en los niños y, de hecho, puede ser hasta perjudicial para ellos. “Hasta el momento no hay evidencia científica de que el ruido blanco tenga un efecto positivo en los niños. No se ha demostrado un beneficio claro", explicó Ursula Felderhoff-Müser, directora de la clínica pediátrica del Hospital Universitario de Essen y especialista en neonatología y neuropediatría.

“Se sabe que el desarrollo de los niños que están expuestos continuamente a la contaminación acústica se ve alterado ”, añadió la especialista.

Según la experta, nuevos estudios ofrecen "resultados impactantes" sobre el ruido blanco que se emite a través de, por ejemplo, aplicaciones de smartphone. Felderhoff-Müser asegura que son "demasiado ruidosas para los bebés y, por lo tanto, peligrosas".

“Como los bebés duermen a menudo entre diez y doce horas, están expuestos a este ruido de fondo durante un tiempo excesivamente largo”, avisa la experta.

Felderhoff-Müser explica que, según estos nuevos estudios, los niños que con los que se ha utilizado ruido blanco de manera prolongada "presentan retraso en el desarrollo mental y trastornos del comportamiento". "Las imágenes por resonancia magnética muestran que también se ven afectadas regiones del cerebro importantes para el desarrollo del lenguaje", aseguró la experta a medios alemanes.