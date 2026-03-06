Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El chef José Andrés, sobre el alimento natural perfecto: "Es de verdad una de las cosas más puras"
Sociedad
Sociedad

El chef José Andrés, sobre el alimento natural perfecto: "Es de verdad una de las cosas más puras"

Este famoso cocinero recuerda que las ostras eran antes una comida mucho más mundana, barata y asequible, y muy popular también entre la clase obrera.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
El chef José Andrés.
El chef José Andrés.Alexander Tamargo (Getty Images)

Se trata de un alimento que ya en la Roma clásica fue ganando estatus por ser muy apreciado por las clases más privilegiadas, captando incluso la atención de Plinio el Viejo en sus escritos: las ostras. El famoso chef Jose Andrés ha alabado sin cortapisas este mismo manjar en su newsletter Longer Tables, del que dice que es "el alimento perfecto de la naturaleza". Es más, Plinio ya incluso diferenciaba entre los distintos tipos de ostras, sus orígenes y las diferencias en sus sabores.

José Andrés manifiesta que quiere que su pasión por las ostras sea compartida por mucha gente. Y cuenta que, aunque en la actualidad son un producto que asociamos al lujo, es bueno recordar que hasta no hace mucho eran una comida mucho más mundana, barata y asequible, muy popular también entre la clase obrera. De hecho, el chef asturiano recuerda que el ser humano lleva comiendo ostras desde hace, al menos, 100.000 años, como ha visto en diversos hallazgos arqueológicos.

José Andrés enumera los platos de ostras que sirven en muchos de sus restaurantes, donde no solo se ofrecen al natural, en crudo, sino que también se pueden probar con diferentes aderezos, en un suquet al estilo catalán, en un ceviche con leche de tigre o incluso fritas rebozadas en tempura. También nos recomienda probarlas en escabeche o ahumadas.

“Creo que hay algo muy especial en las ostras”, afirma el cocinero. “Es verdaderamente una de las cosas más puras que se pueden comer en esta tierra, nutrida por el mar, algo que nos conecta con la parte más antigua de nuestra historia colectiva”. José Andrés considera, además, que hay realmente algo mágico en esa capacidad de las ostras por generar una pasión colectiva en todo el mundo, y comerlas garantiza una mezcla de aventura y confort.

Nature’s perfect food? by José Andrés

Oysters connect us to the ocean and ancient human culinary traditions

Read on Substack
La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

La razón por la cual éste es, en la actualidad, un producto culinario de lujo, tiene que ver con que su sobreexplotación ha agotado los recursos ha llevado a reducir la población de ostras en todo el mundo. Además, esto es lo mismo que ha pasado con otros alimentos procedentes del mar, como las angulas, el caviar o la langosta. En la actualidad, la producción en granjas, que fomentan la sostenibilidad de las aguas, es una vía para tener un mayor acceso a este producto, esperemos que a un precio más elevado cada vez.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos