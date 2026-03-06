España tiene 3,8 millones de viviendas vacías y 78 pueblos andaluces en riesgo de despoblación: ahora los británicos que compraron en el campo no pueden vender

Durante décadas, el sueño de miles de británicos fue sencillo: jubilarse bajo el sol del sur de España, comprar una casa en el campo y vivir rodeados de almendros, pueblos blancos y tranquilidad. Ese sueño existe todavía. Pero para muchos se ha convertido en una especie de trampa inmobiliaria. Porque ahora quieren vender… y no pueden.

Es la situación en la que se encuentran Annie y Laurie Attridge. En el año 2000 viajaron a Andalucía y encontraron un terreno en las colinas del Valle de Lecrín, cerca del embalse de Béznar. Allí levantaron desde cero su casa soñada: una villa de cinco dormitorios rodeada de almendros, con vistas a la montaña y al agua. Se mudaron incluso antes de tener puertas y ventanas.

Durante más de dos décadas han vivido allí, integrados en la comunidad local y hablando español con fluidez. El pueblo más cercano, Pinos del Valle, mezcla vecinos andaluces que no hablan inglés con una pequeña comunidad de expatriados británicos. "Nos encantó construir la casa y nos ha encantado vivir aquí", cuenta Annie.

Ahora, con más de 70 años, la pareja ha decidido vender su casa, valorada en 850.000 euros, para mudarse a México y estar cerca de su hija. El problema es que su vivienda lleva dos años en el mercado sin encontrar comprador. Y no es un caso aislado.

El final del gran boom británico

Para entender lo que ocurre hay que mirar atrás. Durante los años 70, 80 y especialmente los 2000, España vivió un auténtico boom inmobiliario impulsado por compradores extranjeros, sobre todo británicos. El clima, los precios bajos y los vuelos baratos hicieron el resto.

Entre 2000 y 2004 los precios de la vivienda en Andalucía subieron alrededor de un 20%, según datos de Spanish Property Insight. Durante aquellos años, ciudadanos británicos llegaron a comprar entre 50.000 y 70.000 viviendas al año en España. Hoy más de 400.000 británicos viven en el país. Pero ese ciclo se ha roto.

Los datos reflejan un cambio claro: en 2025 apenas 5.700 británicos compraron vivienda en España, un 33% menos que en 2015. Su peso dentro de las compras extranjeras ha caído hasta el 8%.

Y la explicación tiene varias capas. La primera tiene nombre propio: Brexit. Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los ciudadanos británicos solo pueden permanecer 90 días dentro de cada periodo de 180 días en territorio europeo sin un visado especial. Eso complica mucho la idea clásica de tener una segunda residencia. Pero no es el único factor.

Un clima político que enfría las compras

En los últimos años también ha crecido el debate político en España sobre el impacto del turismo y de los compradores extranjeros en el mercado inmobiliario.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a plantear una medida polémica: imponer un impuesto del 100% a los compradores extracomunitarios que adquirieran vivienda en España, con el objetivo de frenar la especulación.

Aunque la medida no se ha aplicado, la idea ha generado incertidumbre entre potenciales compradores.

A eso se suma el fin de la "golden visa", el visado que permitía obtener residencia invirtiendo al menos 500.000 euros en vivienda, y las mayores exigencias para obtener permisos de residencia para jubilados.

Para vivir en España sin trabajar, los solicitantes deben demostrar ingresos anuales de al menos 28.800 euros, tener seguro médico privado y superar varios requisitos administrativos. Muchos pensionistas británicos simplemente no llegan a esa cifra.

Un problema también español

Pero el bloqueo del mercado rural no se explica solo por la caída de compradores extranjeros. También hay un factor interno. Cada vez menos españoles quieren vivir en el campo.

El resultado es una paradoja llamativa: mientras el país sufre una crisis de vivienda en las grandes ciudades, España tiene 3,8 millones de viviendas vacías, según el Instituto Nacional de Estadística. Andalucía concentra la mayor proporción: 13,7% de las viviendas están desocupadas.

Al mismo tiempo, la despoblación avanza. En Andalucía hay 78 municipios en riesgo de despoblación y en provincias como Jaén más de medio centenar de pueblos tienen menos de 3.000 habitantes. Algunos lugares que hace décadas tenían 1.000 vecinos hoy apenas superan los 200.

Casas bonitas… pero difíciles de vender

En este contexto, muchas viviendas rurales se han convertido en un producto inmobiliario complicado. Dependen casi exclusivamente de compradores internacionales ,alemanes, británicos o neerlandeses, porque la demanda española prefiere vivir en ciudades.

Además, los bancos tampoco ayudan. Las entidades financieras suelen conceder menos hipotecas para propiedades rurales, porque consideran que su reventa es más difícil. En algunos casos incluso rechazan directamente financiar la compra.

Annie Attridge asegura que varios compradores interesados en su casa han intentado adquirirla, pero no consiguieron financiación. "Dos o tres compradores internacionales y hasta un comprador español de Madrid lo intentaron, pero los bancos no les prestaron el dinero", explica.

El sueño mediterráneo que se complica

Mientras tanto, muchos propietarios extranjeros siguen esperando. Wendy Rogers, una británica que vive en un pequeño pueblo de Jaén, lleva también dos años intentando vender su casa -y la de su madre- para mudarse a la Costa del Sol.

Las viviendas siguen en el mercado. Para Annie y Laurie la situación no es dramática, pero sí frustrante. "No tenemos prisa, pero es incómodo vivir con esta incertidumbre", dice Annie. "No podemos hacer planes de futuro". El sueño mediterráneo sigue ahí. El sol, los pueblos blancos y los almendros continúan en su sitio. Lo que ha cambiado es algo más simple.

Ahora no hay tantos compradores dispuestos a venir.