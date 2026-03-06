Giulia Enders, médica y divulgadora: "No tengamos miedo a virus y bacterias, la mayoría no nos hacen nada"

Cuando un familiar o un amigo tiene un problema y quiere contártelo, le escuchas –o al menos eso se debería hacer– y, si procede, le das consejos para afrontar la situación. Si ocurre al revés esperas que te preste atención y que oriente.

Entonces, si escuchamos a los demás y nos gusta que se haga caso, ¿por qué no escuchamos a nuestro propio cuerpo? Lo cierto es que no lo hacemos, o no lo suficiente. Por ello, Giulia Enders, doctora y divulgadora, ha escrito Tu cuerpo tiene las respuestas, un libro articulado en cinco pilares esenciales de la vida: los pulmones, el sistema inmunitario, la piel, los músculos y el cerebro, del que nos habla en esta entrevista

¿Escuchamos realmente a nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos hacerlo?

Hay unas nociones básicas. Podemos escuchar nuestra respiración y ver qué están haciendo los músculos. Si tu respiración es muy profunda y muy rápida, o si tus músculos están tensos tenemos que prestar atención porque no es necesario. Esos comportamientos nos vienen de cuando los humanos teníamos que estar en el bosque, como al acecho, pero hoy en día no es necesario. Es mucho mejor decir al cuerpo ‘muchas gracias, pero no necesito saltar a ningún lado, así que te puedes relajar’.

También puedes preguntarte cómo duermes, qué es lo que comes, cómo es tu digestión. También si has tenido una conversación agradable o contacto físico con un amigo. Son cosas sencillas para empezar. Digamos que ignorarías a un extraño en la parada del autobús, pero si ves a esa persona todos los días y quieres hacerte su amigo, tal vez le preguntarás, '¿qué tal estás?'. Entonces hacer eso con tu cuerpo es como decir: 'Hola, ¿qué tal cenaste ayer?, ¿qué tal está tu mandíbula?'. Es una buena forma de empezar una relación.

Giulia Enders es una doctora y divulgadora autora de 'La digestión es la cuestión' y 'Tu cuerpo tiene las respuestas' Javier Ocaña

¿Cuáles son los mayores errores que cometemos con nuestro cuerpo y nuestra salud? ¿Cómo lo arreglamos?

Uno de los principales errores es pensar que el cuerpo es idiota o quiere hacerte daño. Y a veces pensamos que somos adictos al móvil o unos débiles que no trabajamos como locos hasta tantas. O con la autoinmunidad y las alergias, que nuestro sistema inmune es idiota. Pero normalmente esto viene de no conocernos lo suficiente.

Por ejemplo piensas que eres débil y que no puedes dejar de fumar. Pero hay un aspecto de todo lo que hace tu cuerpo que es inteligente. Y cuando ves incluso que puede ser más fácil fumar menos o dejar de fumar, es cuando entiendes la inteligencia de eso. Hay momentos durante el trabajo, durante una fiesta, o cuando estás en el aeropuerto o en el tren, en el que te das permiso para hacer un ejercicio de respiración perfecto. Y hay estudios que muestran que es mucho más fácil dejar de fumar cuando lo haces con ejercicios de respiración, por ejemplo. Y lo mismo se aplica al azúcar o a las redes sociales.

"Uno de los principales errores que cometemos es pensar que el cuerpo es idiota o quiere hacerte daño. Pensar así es no conocerse realmente”

Con la alergia y los problemas autoinmunes lo que hace el cuerpo es también protección, aunque sea erróneo, porque es una sobreprotección. El cuerpo no es un enemigo estúpido, sino que realmente se preocupa por ti, aunque hay veces que comete errores. Así que es una cuestión de cambiar la visión. Muchas veces cooperar amablemente con el cuerpo es mucho mejor que avergonzarlo o evitar darle órdenes, que creo que no funciona muy bien, sinceramente.

¿Cómo podemos proteger correctamente nuestra piel? ¿Cómo actuamos con el sol?

Lo primero sería saber cómo es tu tipo de piel, cuánta pigmentación tienes. Si eres de piel clara como yo, puedes tomar entre 15 y 20 minutos de sol al día. Así que si estoy en una habitación encerrada todo el día no me protegeré la piel porque no es necesario, no hay sol. Pero si salgo a pasear, a trabajar, o trabajo al lado de una ventana y me da la luz y estoy más de 15 minutos expuesta, sí que me tendré que proteger.

Las directrices de Alemania, mi país, señalan que es mejor llevar un sombrero, estar a la sombra y taparse, pero si no haces eso deberías utilizar crema solar. Hay dos tipos. Está la que te deja blanco, que tiene minerales como el zinc o el titanio, y hacen como pequeños espejos y reflejan la luz, por eso parece que estás blanco. Y luego están los protectores químicos que absorben energía. Entonces hay diferentes métodos de protección y puedes hacer uno u otro. Y si sudas habría que aplicárselo cada equis tiempo. Todo esto es lo básico.

Luego están los productos antiedad, que están bien, pero el 80 por ciento del daño viene del sol. Así que lo más importante es protegerte del sol.

La divulgadora alemana Giulia Enders en la presentación de su libro 'Tu cuerpo tiene las respuestas' en Madrid

¿Cómo fortalecemos correctamente el sistema inmunitario?

Piensa en el sistema inmunitario como agentes de seguridad. No quieres que sean superagresivos todo el tiempo. Necesitas que estén equilibrados, que estén tranquilos.

Están los suplementos, que pueden ayudar en las épocas frías, pero no son lo más importante. Lo que es relevante son cosas básicas como dormir lo suficiente, porque en el sueño profundo creamos células inmunitarias. Por eso cuando estamos enfermos tenemos que dormir más, porque necesitamos más células que nos protejan. Debemos ventilar las habitaciones, en concreto durante la época fría. Y también manejar bien el estrés. Esto es muy importante porque el estrés segrega cortisol, la hormona del estrés, que reduce el sistema inmunitario. Así que el estrés crónico mantenido te hará menos inmune. Por lo tanto, romper ese día estresante en un momento dado, relajarte un poquito, ser capaz de silbar o tararear, entrar en ese modo de relajación, eso es una forma de higiene, no solo lavarse las manos.

¿Cómo podemos acabar realmente con el estrés crónico?

Necesitamos hacer varias paradas durante el día. Por ejemplo, a las 12 y a las 16 horas nos tomamos cinco minutos, no más, y haces algo que realmente te relaje y te ayude a bajar el ritmo. Para algunas personas puede ser canturrear una canción, para otras acariciarse la cara o darse un pequeño masaje, escuchar una canción que les guste. Y significa para el cuerpo que no tiene que estar constantemente en alerta. El cuerpo sabe que puede apagarse durante cinco minutos y luego volver a la actividad.

Es decir, darle estos momentos al cuerpo de desconexión total. Es muy bueno para el cuerpo y eso hace que durmamos mejor por la noche, porque cuando estás estresado todo el día, de pronto esperas relajarse totalmente a las 10 de la noche y eso no es realista. Pero si le enseñas dos momentos al día que tiene permiso para quedarse casi dormido y luego volver a la actividad, entonces se puede relajar y decir que los problemas externos son importantes, pero tú también eres importante. Esto es lo necesario y a veces hace falta más, pero ese es el punto de partida.

Giulia Enders con su libro 'Tu cuerpo tiene las respuestas' Javier Ocaña

¿Cuánto tiempo máximo deberíamos pasar delante de las pantallas para no volver loco al cerebro? ¿Cuál es el máximo?

No sé si hay estudios exactamente sobre un límite, pero lo que sí sé es que con los niños, por ejemplo, vemos un aumento de problemas psicológicos exactamente correlacionados con el tiempo que están delante de la pantalla. Si tienen una hora de pantalla puede haber algún problema. Si están tres horas de pantalla todos los días, va a haber tres veces más de problemas. Así que hay una correlación directa.

Hablando de los niños, ¿es bueno eso que se dice de que debemos dejar que los pequeños se lleven las manos a la boca cuando juegan para fortalecer su sistema inmune? ¿Cuál es el límite higiénico?

Esto es lo que se llama la teoría de la higiene y viene de los años 90 del siglo pasado, que mostró que los niños que crecen en ambientes muy limpios, en ciudades muy limpias, tienen más enfermedades autoinmunes y más alergias. Y los niños que están con otros niños o que crecen más en el campo tienen menos. Y esos científicos pensaron que la limpieza puede ser un problema para las alergias, pero ahora se ha actualizado esa hipótesis de higiene.

Ha habido más investigación y muestra que no es tanto de cuántas veces te resfrías, ni tampoco tiene que ver con cómo está de limpio el suelo o cuántas cosas se lleva el niño a la boca. Lo que importa es estar cerca de las vacas, especialmente durante el primer año de vida.

“Los niños que están cerca de las vacas en su primer año de vida tienen menos alergias”

Los niños que están cerca de las vacas en su primer año de vida, no sabemos por qué, pero tienen menos alergias. Y de hecho, esto es algo que se ha visto en los que tienen hermanos. Se puede suponer que son bacterias positivas de tus hermanos y de las vacas que en cierto modo te hacen más resistente.

Entonces pensamos que hay que evitar lo malo, pero lo que te va a proteger es tener más de lo bueno que evitar lo malo. Y eso es una metáfora muy interesante sobre cómo abordas la seguridad en tu vida en general. Por eso me gusta decir que el cuerpo tiene sabiduría y puede inspirarte para tu propia vida. Es decir, ¿me protejo solo de lo malo o también busco el integrar cosas buenas en mi vida para mi seguridad?

Cuentas en el libro que no tenemos que tener miedo a los virus y a las bacterias. Algunos nos pueden hacer daño, pero la mayoría son buenos o neutros...

Sí, es como si de toda la población mundial solo seis personas fuesen malvadas. Por supuesto enfermamos porque hay muchos virus y bacterias, pero lo cierto es que la mayoría no nos hacen nada. Hay muchos virus que quieren infectar a las bacterias, pero no tienen ningún interés en nosotros. Y por ejemplo sin virus el océano se pudriría, la vida en el océano sería totalmente arrasada. Y sin esas especies no habría vida en la Tierra. Además, los virus regularon a las bacterias. No digo que los virus sean nuestros amigos, pero solo algunos virus nos hacen enfermar y muy poquitos nos hacen enfermar mucho.

Ya para finalizar. Si se ha estudiado que criarse cerca de las vacas protege contra las alergias. ¿Notáis las personas que trabajáis en el sector sanitario que hay más alergias ahora que en décadas anteriores en las que había más contacto con el campo?

No puedo decirlo porque yo he trabajado desde 2017 a 2021 en un hospital, pero lo que sí puedo decir es que durante los años de 2017 a 2021 vimos incluso una bajada pequeña de las alergias. No las alergias alimentarias, las alergias en general. Ahora prestamos más atención a las alergias alimentarias. No sé si hay más, pero hay más personas que están más atentas a ellas. Pero las alergias en general, como el polen, han decrecido un poquito, incluso para frutas exóticas o los cacahuetes.

Hay una teoría, aunque es verdad que no está probada, que dice que eso es porque hay regulaciones normativas más estrictas, porque a veces las alergias aparecen cuando hay más toxinas en la comida. Por ejemplo hay un hongo que puede estar en los cacahuetes. Cuando el sistema inmune recibe el cacahuete y detecta que puede estar contaminado, entonces actúa. Pero el problema no es el cacahuete, es el hongo. Por lo tanto, ha habido límites más estrictos en la Unión Europea para estos hongos, así que si vendes cacahuetes tienen que tener menos toxinas, o si no, no los puedes vender. Eso podría ser una explicación de por qué ha habido menos alergias diagnosticadas en este tiempo.