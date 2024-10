Adiós a Madrid: la NASA activa la cuenta atrás para la capital española

No decimos que sea una gran sorpresa, pero nunca está de más saber el detalle de las cosas por boca de los expertos y, ante todo, planificarnos para que no nos pilla desprevenidos o para organizarnos según nuestra idea de futuro.

La cuestión es que la agencia espacial estadounidense, la NASA, ha hecho un nuevo mapa sobre las consecuencias más extremos que va a tener en las próximas décadas el cambio climático y, en concreto, la subida de las temperaturas. Como decía antes, ya sabemos que en España no nos vamos a ir de rositas, pero, en concreto, según sus cálculos, para 2050, en concreto, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía experimenten tres meses consecutivos con temperaturas de 35 grados o más. Así consta en su informe The Future we don’t want (El futuro que no queremos), para el cual se han basado en datos de cuatro de sus satélites que se dedica a analizar la situación del clima y de hacer simulaciones diversas de cara al futuro.

Han vuelto a advertir que habrá zonas del planeta que ya no van a ser habitables, y ahora sí lo son. La razón principal la explican así: usando los datos de los satélites y el llamado índice de bulbo húmedo, si la temperatura alcanza los 35 grados durante seis horas consecutivas, el cuerpo humano no puede regular su temperatura mediante el sudor, lo cual tiene importantes implicaciones para la salud.

Y, ¿a qué se refieren con el índice del bulbo húmedo? “Indica la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando la humedad se evapora de él, combinando temperatura y humedad para determinar el límite térmico que podemos tolerar”. Concluye este estudio explicándonos que cuanto más calor hace, más tensión siente nuestro cuerpo y más necesitamos sudar para refrescarnos. “Pero el aire húmedo tiene menos capacidad para retener humedad adicional, por lo que el agua se evapora más lentamente en condiciones de humedad”. Por lo tanto, su conclusión es que en las zonas en las que tenga lugar este fenómeno y se supere esta “frontera térmica” no sería posible vivir en 2050, entre las que, como decíamos, la NASA incluye algunas zonas de España.