Alberto Sanagustín, médico de familia: "Dejar un vaso de agua en la mesilla es el seguro de vida de coste cero que reduce el riesgo de infarto y caída al levantarte por la mañana"

Vivimos inmersos en una hiperconectividad que, a menudo, resulta completamente nociva. Nuestra sociedad está cada vez más enganchada a las pantallas y los datos no mienten: las encuestas revelan que el 37% de los españoles mira el móvil nada más levantarse.

Este acto reflejo es un hábito significativamente dañino para el cerebro y el cuerpo humano. Revisar el teléfono justo al despertar puede dificultar nuestra claridad mental, alterar la regulación de las emociones e incluso fomentar la fatiga física desde primera hora de la mañana.

Todo lo demás puede esperar: toma un vaso de agua

Si sustituyéramos esta tóxica manía tecnológica por el simple gesto de beber un vaso de agua en los primeros instantes del día, le estaríamos haciendo un favor monumental a nuestro organismo. El conocido médico de familia español, Alberto Sanagustín, ha abordado este tema a través de su canal de YouTube, recalcando los inmensos beneficios de esta práctica.

Sanagustín explica de forma didáctica por qué se producen esos habituales y peligrosos mareos mañaneros al incorporarnos de la cama. "Mientras estás tumbado, tu sangre está repartida por todo el cuerpo por igual, pero cuando te pones de pie, la gravedad tira la sangre de golpe para abajo. De repente a tu cerebro le falta riego y te manda aviso en forma de mareo, inestabilidad" declara.

El peligro de las 'tuberías oxidadas' con la edad

El profesional de la salud aclara que, con el paso de los años, el sistema circulatorio del cuerpo humano va perdiendo reflejos, lo que agrava esta molesta sensación de indisposición.

"Si tienes 20 años, tus tuberías se aprietan rápido y se comienzan, pero si tienes 60-70, el mecanismo está un poco más oxidado, por decirlo de alguna manera; tarda más en reaccionar. Ahí viene el mareo", detalla el facultativo.

El galeno advierte de que la verdadera gravedad del asunto no reside en el mareo temporal en sí, sino en los accidentes domésticos que se pueden derivar de él. "Lo peor sería la caída, porque una rotura de cadera a estas edades no es un tropiezo sin importancia. Muchas veces es un punto de no retorno para la independencia de la persona", apunta.

Para evitar este drama, la solución que propone Sanagustín no podría ser más barata, rápida ni eficaz. "Dejar un vaso de agua en la mesilla es el seguro de vida de coste cero que reduce el riesgo de infarto y caída al levantarte por la mañana", sentencia.