De 50.000 alegaciones de salud que pidió la industria alimentaria, la UE solo aprobó 222: un científico explica cómo los suplementos siguen vendiendo humo por un vacío legal

Llevar un estilo de vida saludable está a la orden del día en nuestra sociedad. Desde hace ya varios años, la población se ha concienciado muchísimo más acerca de la importancia de cuidar tanto la salud física como la mental.

A priori, este panorama es tremendamente positivo; sin embargo, hay quienes han visto en esta tendencia la oportunidad empresarial perfecta, aprovechándose del desconocimiento científico del consumidor medio.

Hablamos de la multimillonaria industria de los suplementos alimenticios, una realidad que José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia y uno de los divulgadores científicos más premiados de España, ha querido destapar en una reciente entrevista para los micrófonos de la Cadena SER.

Qué dice la normativa de la Unión Europea

A diario nos bombardean con todo tipo de publicidad prometiendo resultados milagrosos a nivel cognitivo, físico o estético. Sin embargo, el experto advierte de que el mercado está plagado de bulos. "Los únicos ingredientes con respaldo sólido son vitaminas y minerales, sobre todo, y no extractos exóticos que vemos continuamente en herboristería, supermercados, incluso en farmacias, que me gusta menos", afirma.

Hasta hace no mucho, el sector era una auténtica ley de la selva sin ningún tipo de regulación publicitaria en territorio europeo. Las marcas tenían carta blanca.

"Los productos podían decir que ayudaban al rendimiento físico, al intelectual, a la memoria, al aprendizaje, etcétera. Podían decir lo que quisieran porque no existía una ley que pusiera un poquito de orden. Y entonces apareció un reglamento europeo, un reglamento europeo que estaba auspiciado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)", contextualiza López Nicolás.

El escrutinio fue brutal: de las más de 50.000 alegaciones de salud (promesas de beneficios) que solicitó la industria, Europa solo dio por válidas 222.

A pesar de este filtro, las marcas han encontrado una laguna normativa para seguir anunciando ingredientes milagrosos que en realidad no sirven para nada. López Nicolás expone a la perfección este vacío legal en el etiquetado.

"La reglamentación actual hace que, por añadir el 15% de la cantidad diaria recomendada de los nutrientes de los que hemos estado hablando anteriormente, de todas esas vitaminas, de todos esos minerales, pues te pueda decir que la melena de león ayuda a la función cognitiva. Pero eso no es cierto", apunta.

La clave está en una nutrición variada

La obsesión con el mundo fitness y la cultura wellness ha derivado en un consumo irracional, y muchas veces innecesario, de botes y pastillas. "Un análisis que te vea si necesitas algún suplemento y, si lo necesitas, que te lo diagnostiquen. Si no fuera", sugiere el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.

Además, López Nicolás recuerda que las vitaminas y minerales necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y nuestro cerebro se obtienen fácilmente a través de una dieta mediterránea equilibrada. "Por lo cual suplementarse es absurdo desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista del bolsillo, desde el punto de vista económico", concluye.