Álvaro García-Sesma, cirujano de trasplantes del 12 de Octubre: "Los mismos médicos capaces de hacer 10 trasplantes en un día tendremos que hacer huelga para reivindicar unas condiciones laborales más justas"

El cirujano Álvaro García-Sesma, quien trabaja en el Hospital 12 de Octubre, ha hecho un alegato en sus redes sociales sobre el desempeño y la labor que realizan los sanitarios en su centro hospitalario, así como en el resto de la sanidad pública, con guardias de 24 horas y llegando incluso a realizar cerca de 10 trasplantes diarios.

"Este jueves, en poco más de 24 horas en el hospital de octubre de Madrid, se han realizado 10 trasplantes de órganos, 5 trasplantes renales, 2 trasplantes hepáticos, 2 trasplantes de páncreas y un trasplante de pulmón. Eso demuestra la fortaleza de la sanidad pública en España y en la comunidad de Madrid", señala en el inicio del video.

"Eso es solo es posible con un esfuerzo de muchas horas de gran cantidad de profesionales. No solamente de médicos, sino de enfermeras, coordinadores, técnicos, auxiliares de enfermería, celadores, limpieza, laboratorio, etc. Demostramos que cuando hace falta dar el callo, los profesionales sanitarios estamos ahí, independientemente de cuántas horas tengamos que trabajar seguidas y de que sea de noche y de que estemos cansados", agrega.

En este sentido, el sanitario recuerda que hay ciertos trabajos que solo pueden realizar algunos profesionales, por lo que es imposible organizarse por turnos y es necesario hacer guardias de hasta 24 horas "que no serían necesarias".

"Porque estas mismas personas que han estado haciendo tantos trasplantes en el día que había que hacerlos, parte de ellos a lo mejor habían estado de guardia de 24 horas algún día de la semana anterior y habían hecho ya muchas horas de trabajo en trabajos que no necesariamente se tendrían que organizar con guardias de 24 horas, sino que sí se podrían organizar con turnos de trabajo menos prolongados", continua el cirujano en el video.

Por ello, según explica, es necesario que se tomen diferentes medidas, en función de las reivindicaciones que cada colectivo haga. "Si queremos defender la sanidad pública, es fundamental que apoyemos a los profesionales que la hacen posible. Desde el último hasta el primero de los profesionales que la hacen posible. Y hay que entender las reivindicaciones que cada colectivo puede tener dependiendo de las condiciones laborales que tienen que no son las mismas para todo el colectivo sanitario", agrega el mismo.

En el caso de que no se llegue a ningún tipo de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y de que sus condiciones laborales permanezcan intactas, según advierte, lo más probable es que las huelgas continuen.

"Los mismos profesionales que somos capaces de hacer de hacer diez trasplantes de órganos en un día tendremos al mismo tiempo que hacer huelga para reivindicar unas mejores condiciones laborales para los médicos que al mismo tiempo van a redundar en una mejor asistencia médica para nuestros pacientes", concluye.