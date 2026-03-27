Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan la búsqueda de un mediador para poner fin a la huelga de médicos

Un mediador para resolver el malestar entre los médicos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este viernes impulsar una mediación independiente para intentar desbloquear la huelga médica.

"Tanto Ministerio como comunidades autónomas hemos acordado proponer una figura de mediación al Comité de Huelga que sea reconocida por todas las partes, para seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y para evitar la huelga", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra ha señalado que algunas comunidades autónomas han planteado que sea una organización de pacientes la que medie para intentar acabar con el conflicto: "Algunos consejeros han propuesto que sea una organización de pacientes, porque son los que están sufriendo las consecuencias de esa huelga y, bueno, así se lo plantearemos nosotros al Comité de Huelga".

En este sentido, la titular de Sanidad ha explicado que, en un principio, el Ministerio propuso al Foro de la Profesión Médica para mediar y llegar a un acuerdo debido al conocimiento técnico y jurídico que tiene sobre las reivindicaciones. Si bien, ahora planteará al Comité de Huelga la figura de la organización de pacientes propuesta por las consejerías de Sanidad.

"Necesitamos que estemos de acuerdo todas las partes y que la mediación sea reconocida por todos. Esperamos, anhelamos y confío en que se desescale el conflicto, como así lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo", ha concretado García, quien ha recalcado que el objetivo es evitar la próxima huelga médica del 27 de abril.

Una huelga que "está haciendo mucho daño"

La ministra de Sanidad confía en que en la próxima reunión con el Comité de Huelga, a la vuelta de Semana Santa, se pueda desescalar el conflicto y seguir tramitando tanto el Estatuto Marco como otras reivindicaciones de los médicos.

"Esperamos y confiamos en que esos puntos de acuerdo y esos puntos de confluencia se resuelvan también para evitar la huelga que, como nos han manifestado todos los consejeros, está haciendo mucho daño a las CCAA, a los pacientes y al sistema sanitario", ha resaltado.

Al hilo, la titular de Sanidad ha reconocido que "todavía le queda muchísimo recorrido" al Estatuto Marco para ser una realidad, aunque espera que pueda se aprobado antes del final de la actual legislatura. "Estamos casi en la parte inicial de ese Estatuto Marco. Yo confío en que se pueda aprobar, porque, como nos han declarado los sindicatos, realmente trae novedades, ventajas y avances", ha apuntado.

Finalmente, en el CISNS de este viernes solo se ha abordado la situación de los médicos, por lo que el resto de puntos han quedado pendientes. Así, el CISNS previsto para el próximo 9 de abril, en el que inicialmente se iba a tratar la huelga médica, se centrará en analizar los asuntos que no han podido abordarse, como los anteproyectos de la Ley de Organizaciones de Pacientes y la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, entre otros.