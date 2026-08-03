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Álvaro Pascual-Leone, neurólogo de Harvard, sobre hacer sudokus para mantener el cerebro activo: "No es esa la solución. No hay una píldora mágica"
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Álvaro Pascual-Leone, neurólogo de Harvard, sobre hacer sudokus para mantener el cerebro activo: "No es esa la solución. No hay una píldora mágica"

Aunque puede ser de ayuda, no sirve para todas las personas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un señor mayor haciendo un sudoku en una mesa al aire libre
Un señor mayor resolviendo un sudoku del periódico.Getty Images

Con la llegada del verano, muchas personas recuperan hábitos que el resto del año quedan aparcados. Entre ellos, los clásicos cuadernos de pasatiempos, repletos de sudokus, crucigramas o sopas de letras, vuelven a hacerse un hueco en las maletas y las tardes de vacaciones. Un tipo de juegos que, durante años, se ha asociado con una forma sencilla de mantener el cerebro activo y ejercitar la mente con el paso del tiempo.

Sin embargo, el neurólogo de Harvard Álvaro Pascual-Leone, uno de los mayores expertos mundiales en plasticidad cerebral, advierte que la realidad es bastante más compleja y que no existe un único ejercicio capaz de garantizar una buena salud cerebral. Aunque este tipo de pasatiempos puede resultar beneficioso para algunas personas, sostiene que convertirlos en una recomendación general para prevenir el deterioro cognitivo es un error.

A su juicio, mantener el cerebro en forma depende de un conjunto de hábitos y de seguir enfrentándolo a nuevos retos a lo largo de la vida, más que de repetir una misma actividad cada día. "No es esa la solución. No hay una píldora mágica", afirma en una conversación con Cadena SER, donde desmonta la idea de que hacer sudokus o crucigramas a diario sea, por sí solo, la clave para conservar una buena salud cerebral.

Un sudoku
  Un sudokuAlicia Llop vía Getty Images

¿Cómo mantener el cerebro activo?

Aunque el experto reconoce que estos juegos pueden resultar beneficiosos para algunas personas mayores de 70 años, considera que su efecto depende del contexto y de si realmente suponen un desafío cognitivo. Según explica, un pasatiempo deja de actuar como entrenamiento cuando se convierte en una actividad completamente automática. En ese sentido, si una persona lleva años resolviendo sudokus con facilidad, probablemente ya no esté exigiendo al cerebro un esfuerzo suficiente como para favorecer nuevas adaptaciones.

Por el contrario, enfrentarse a actividades desconocidas o que obliguen a aprender habilidades nuevas sí puede estimular la plasticidad cerebral. “Continuar poniéndose retos de aprender cosas nuevas tal y como nos hacían en el jardín de infancia”, responde Álvaro cuando le preguntan por la fórmula ideal para mantener el cerebro activo. De esta forma se ayuda al órgano a seguir adaptándose a los cambios propios del envejecimiento y a conservar mejor sus funciones.

Además, insiste en que la salud cerebral no puede separarse de la salud general. Dormir bien, hacer ejercicio físico, mantener una alimentación equilibrada y cuidar las relaciones sociales son hábitos que repercuten directamente en el funcionamiento del cerebro, mucho más que buscar una única actividad capaz de prevenir el deterioro cognitivo. En otras palabras, cuidar el cerebro va mucho más allá de hacer un sudoku al día.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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