Compran la casa de sus sueños por 400.000 euros y descubren que está infestada de serpientes

Una serpiente en el respaldo del sofá de una casa.

Encontrar la casa perfecta no es fácil. Y cuando, después de años buscando, aparece una vivienda con encanto, historia y espacio de sobra, es difícil dejarla escapar. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a Tyler y Lauren Bouldin, una pareja estadounidense que creyó haber encontrado la casa de sus sueños... hasta que descubrió que no eran los únicos habitantes.

La historia, recogida por People y de la que también se ha hecho eco el medio francés France Live, comenzó en 2020, cuando compraron en una subasta una imponente casa de piedra construida en la década de 1830 en Pine Grove (Pensilvania, Estados Unidos).

La vivienda, de más de 500 metros cuadrados, contaba con seis dormitorios y cinco baños, y fue adquirida por 460.000 dólares, unos 400.000 euros al cambio. Había permanecido deshabitada durante más de diez años, por lo que necesitaba una profunda rehabilitación, algo que la pareja estaba dispuesta a asumir.

Un descubrimiento que no esperaban

Sin embargo, durante las primeras semanas de reformas comenzaron a darse cuenta de que la propiedad escondía un problema del que nadie les había hablado. "Cuando compramos nuestra casa, no nos dimos cuenta de que también estábamos comprando una importante población de serpientes", bromeó Tyler en un vídeo publicado en TikTok que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

Las serpientes aparecían prácticamente por cualquier parte. Algunas reptaban por las paredes de la vivienda, otras recorrían tranquilamente los escalones de la entrada y muchas parecían haberse acostumbrado tanto al lugar que ni siquiera se asustaban con la presencia de personas.

Incluso encontraron especies venenosas

Con el paso de los meses, la pareja decidió actuar para intentar reducir la presencia de estos reptiles.

Entre las primeras medidas estuvo sellar grietas y huecos de la vivienda, además de retirar antiguos tocones de árboles y otros escondites donde las serpientes solían refugiarse.

Aunque la mayoría de los ejemplares que encontraron pertenecían a especies inofensivas, también se toparon con serpientes cabeza de cobre y serpientes de cascabel de bosque, dos especies venenosas presentes en Estados Unidos.

Dos gatos y una herramienta muy peculiar

Para combatir el problema desde el origen, Tyler y Lauren adoptaron dos gatos, con la esperanza de reducir la población de roedores de la finca, principal fuente de alimento de las serpientes.

Además, compraron una pinza especial para capturar serpientes, que utilizan para recoger los ejemplares que aparecen en la propiedad y soltarlos posteriormente en zonas naturales alejadas de la vivienda.

Siguen viviendo allí... pese a todo

A pesar de la inesperada convivencia con estos reptiles, la pareja asegura que no se arrepiente de la compra.

Continúan restaurando la histórica casa piedra a piedra y, aunque de vez en cuando siguen apareciendo nuevas serpientes, afirman que están encantados con la propiedad y con el proyecto que comenzaron hace ya varios años.

Eso sí, probablemente nunca imaginaron que el precio de la vivienda incluyera unos "inquilinos" tan persistentes.