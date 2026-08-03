Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rebecca, estadounidense afincada en Madrid sin haber pisado antes España: "Perdí casi 7 kilos al instante y sin esfuerzo, y dejé la medicación que tomaba desde hacía años"
Sociedad
Sociedad

Rebecca, estadounidense afincada en Madrid sin haber pisado antes España: "Perdí casi 7 kilos al instante y sin esfuerzo, y dejé la medicación que tomaba desde hacía años"

“Llevamos casi un año aquí y España ya se siente como nuestro hogar”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una familia paseando por el parque mientras rien
Una familia paseando felices por el parque.Getty Images

Cambiar de país nunca es una decisión sencilla, y mucho menos cuando el destino es un lugar que ni siquiera se ha visitado antes. La incertidumbre, las diferencias culturales y el miedo a empezar de cero suelen pesar tanto como la ilusión por una nueva vida. Sin embargo, para una americana que decidió mudarse con su familia a Madrid, aquel salto al vacío terminó trayendo cambios que jamás habría imaginado.

Rebecca, una estadounidense que hasta entonces vivía en Connecticut, se trasladó a España junto a su marido y sus dos hijos en agosto de 2025 sin haber pisado nunca el país. Ahora, tras casi un año viviendo en Madrid, hace balance de todo lo que ha ganado, de las dificultades que también ha encontrado y de las lecciones que se lleva de esta experiencia, una decisión que, asegura, ha transformado por completo su forma de vivir.

Lo que más le ha sorprendido desde entonces es el impacto que el cambio ha tenido en su salud. “Perdí 7 kilos, casi al instante y sin apenas esfuerzo, y dejé de tomar la medicación para la ansiedad que llevaba años tomando”, afirma orgullosa en declaraciones recogidas por Business Insider. Según explica, no siguió ninguna dieta estricta ni comenzó un plan de ejercicio, sino que atribuye esa mejoría al estilo de vida que ha adoptado desde su llegada a España.

“Más plena y más viva”

La familia se instaló en la capital con la idea de ofrecer a sus hijos una infancia más tranquila, con un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, más tiempo para viajar y una mayor conexión con su entorno. En pocos meses hicieron amigos, comenzaron a aprender español y se integraron en el colegio. Además, Rebecca asegura que la acogida de vecinos y comerciantes fue mucho más cálida de lo que esperaba.

No obstante, la estadounidense reconoce que el idioma ha sido uno de los mayores retos y lamenta no haber aprendido español antes de mudarse. “Aprender el idioma antes de irnos habría aliviado mucho esa carga”, explica. También echa en falta haber investigado mejor algunos aspectos prácticos, como el transporte escolar, el clima de la zona o la importancia de elegir una vivienda con más luz natural y espacio exterior.

Pese a esas dificultades, Rebecca asegura que no se arrepiente de haber vendido su casa y la mayor parte de sus pertenencias para empezar de cero. “Llevamos casi un año aquí y España ya se siente como nuestro hogar”, asegura. Lo que comenzó como una aventura llena de incertidumbre ha terminado convirtiéndose, en sus propias palabras, en una vida "más plena y más viva" que la que dejaron atrás en Estados Unidos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos