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Encuentran una botella de cerveza escondida en un muro desde 1976 y dentro no había cerveza: tres albañiles dejaron un mensaje para las generaciones futuras
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Encuentran una botella de cerveza escondida en un muro desde 1976 y dentro no había cerveza: tres albañiles dejaron un mensaje para las generaciones futuras

Una nota desde el pasado.

Alba Rodríguez Morales
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El mensaje había sido dejado por tres albañiles que participaron en unas reformas del edificio.Getty Images

Lo que parecía una jornada más de obras terminó convirtiéndose en un inesperado viaje al pasado. Durante los trabajos de remodelación del Museo Lessing, en la localidad alemana de Kamenz, unos operarios encontraron una botella de cerveza empotrada en un muro desde hacía casi medio siglo.

Lejos de contener cerveza, en su interior había una nota manuscrita fechada en 1976. El mensaje había sido dejado por tres albañiles que participaron en unas reformas del edificio y quisieron dejar constancia de su trabajo para quienes algún día descubrieran su peculiar cápsula del tiempo.

Según informa el medio alemán TAG24, el hallazgo fue entregado al museo y la botella se abrió oficialmente el pasado 21 de abril, revelando una historia que permaneció oculta durante casi 50 años.

Un mensaje escrito con humor desde la antigua Alemania Oriental

La nota estaba firmada por tres hombres que trabajaban en una brigada de guardia nocturna encargada de realizar obras en la Casa Lessing en 1976. En el texto explicaban, con un toque de humor, que la puerta y la ventana habían sido tapiadas "con el sudor de sus frentes" por "tres laicos dedicados a la albañilería".

Según explicó Matthias Hanke, responsable del Museo Lessing, este tipo de brigadas eran habituales en la antigua Alemania Oriental debido a la escasez de mano de obra cualificada. Personas con conocimientos de construcción realizaban trabajos adicionales fuera de su jornada laboral para contribuir a proyectos públicos.

La botella permaneció escondida desde entonces en una pared levantada durante aquellas reformas y solo volvió a ver la luz al ser demolido ese tabique durante las actuales obras de rehabilitación.

La botella pasará a formar parte del museo

Tras su descubrimiento, el museo decidió conservar tanto la botella como la nota manuscrita, que pasarán a integrarse en la colección permanente del centro como testimonio de una curiosa historia vinculada al edificio.

Desde el Museo Lessing destacaron la dedicación de aquellos trabajadores anónimos, cuyo gesto ha permitido recuperar una pequeña parte de la historia cotidiana del inmueble casi cinco décadas después.

Mientras tanto, el edificio continúa inmerso en un ambicioso proyecto de renovación valorado en unos cuatro millones de euros. Las obras incluirán nuevos espacios expositivos, mejoras en la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor y modernas zonas destinadas a los visitantes, combinando así el patrimonio histórico con unas instalaciones adaptadas al presente.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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