Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Asun González, experta en microbiota: "Lo ideal sería desayunar a las nueve y cenar a las cuatro"
Salud
Salud

Asun González, experta en microbiota: "Lo ideal sería desayunar a las nueve y cenar a las cuatro"

Esta experta explica cómo funciona el instestino y la razón por la que tenemos hinchazón y otras molestias que no son normales.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Ilustración de la microbiota intestinal humana.
Ilustración de la microbiota intestinal humana.Getty Images/Science Photo Libra

La microbiota tiene horarios: no somos los humanos los únicos que necesitamos descanso, según cuenta en su pódcast Tiene sentido la asesora nutricional Asun González. Esta experta también es autora del libro Tú también tienes SIBO, la esencia de nuestro cuerpo. Sus ritmos se alteran cuando comemos fuera de hora. "Lo ideal sería desayunar a las nueve y cenar a las cuatro", dice, aunque es consciente de que en España no es algo nada habitual. Y es que esta experta afirma que debemos recordar que, al fin y al cabo, "somos un saco de bichos". 

Y es que un 80% de la población asegura sufrir molestias digestivas. González atribuye este fenómeno a lo que denomina "déficit de vida evolutiva": nuestros hábitos han cambiado demasiado rápido para que el cuerpo humano haya podido adaptarse. La clave está en la comida, pero sin complicarse: pescado, verdura y agua. Con una base pesco-mediterránea y un ayuno intermitente ajustado a los ritmos del sol, se puede cuidar la microbiota sin necesidad de menús imposibles.

González cuenta que "hinchazón, gases o barriga inflada no son normales, son síntomas de desequilibrio". Esta alteración de la microbiota —conocida como SIBO— no es una infección, sino una descompensación que puede traer problemas digestivos crónicos si no se corrige.

Y explica lo que es el SIBO y cómo puede curarse, aunque sin "atajos mágicos", advierte. El tratamiento requiere entender el origen del desequilibrio, apoyarse en profesionales y mantener rutinas saludables. Estrés, antibióticos o intolerancias no detectadas suelen estar detrás del problema. Probióticos y prebióticos son el abono del "jardín intestinal", agregra. pero no vale cualquiera. Hay que seleccionar bien las cepas, combinarlas con una dieta adecuada y evitar caer en la trampa de los suplementos sin control. 

El intestino no es solo digestión. Está conectado con el cerebro, la piel y el sistema inmune. González insiste en mirar la salud de forma integral: "Una persona con eccemas o fatiga puede tener su origen en una microbiota desequilibrada", añade la experta. Y concluye hablando del sedentarismo, uno de los grandes males de nuestra sociedad: "La modernidad nos ha pasado por encima. Los ultraprocesados, la falta de sueño y el sedentarismo dañan nuestros 'viejos amigos' microbianos".

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 