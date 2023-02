El 'boom' de Luis Enrique no para: se dispara el consumo del glucómetro que lució en Twitch

Los directos de Luis Enrique en Twitch siguen dando que hablar casi dos meses después del tempranero adiós de España en el Mundial de Qatar. Las intervenciones que hacía el por entonces seleccionador nacional generaron un aluvión de reacciones y seguidores en el momento, pero aún en febrero sus efectos se notan.

Que se lo digan a Alberto Conde, fundador de Glucovibes, un producto que utiliza el entrenador y que saltó a la fama a raíz de una de sus emisiones en Twitch durante el torneo.

En medio de una charla, Luis Enrique se señaló un parche que llevaba en el brazo derecho y explicó de qué se trataba. "Es un parche que indica la glucosa. Es decir, el nivel de azúcar en sangre en función de lo que haya comido". Y acto seguido pasó a presentarlo, haciendo algo de publicidad... "pero vamos, no me llevo nada, ¿eh? Podéis estar tranquilos", bromeaba. El producto se llama Glucovibes y, como añadía el técnico "tiene una aplicación muy interesante".

"A mí me gusta mucho, en función de lo que como, saber... al final tienes sensaciones, ya sabéis que cuando uno mete un pico de azúcar de la repera sube el azúcar en sangre y el páncreas tiene que segregar insulina para bajar ese azúcar en sangre. Porque no es lo más adecuado para nuestra salud. Es un poco un parche como el de un diabético".

Inmerso en el Mundial , Luis Enrique explicaba que llevaba ya tiempo con él, cada parche unas dos semanas. "En él puedo ver claramente, metiendo los alimentos que voy comiendo, los picos de azúcar que tengo. Si de repente me excedo en algo y veo que no me siento muy bien, lo miro en la gráfica y puedo ver realmente...". "Es muy interesante para todo aquel que le guste la salud, para todos los que hagáis deporte de resistencia, porque durante la carrera puedes ver cómo van tus picos de glucosa, y para poder suplementarte. Os lo recomiendo", remataba.

El propio empresario ha confirmado al portal Xataka que aquello no fue ningún tipo de mención pagada, ni siquiera planeada. Conde fue el primer sorprendido, porque aunque sabía que Luis Enrique usaba su producto, no esperaba el boom de su mención y todo lo que vino después.

En declaraciones al mismo medio, el empresario recuerda que "los tres días posteriores hubo un tráfico inusual, mucho mayor del habitual. Como coincidió con la precampaña navideña no sabemos cuánto subió por la campaña y cuánto por la mención, pero sí que hubo un aumento enorme en esos primeros días".

Pero no fue flor de un día (o dos o tres). Conde añade que se mantiene el interés multiplicado tiempo después de las palabras de Luis Enrique. Hasta "dos y tres veces más de tráfico" que lo que era normal antes de Qatar. El auge les ha llevado a recibir propuestas de varios influencers y hasta contratos como el del Ministerio de Defensa español.

Mucho más que un parche y mucho más que un glucómetro

Se trata de algo más allá de un glucómetro, como reconoce el propio creador a Xataka. Lo propio de la empresa es el software que recoge los datos para interpretarlos en la app, una especie de "gps metabólico", como afirma.

Es diferente a un parche para diabéticos, en tanto que si bien el parche es similar, el software tiene un uso diferente. "Nosotros tenemos una forma de tratar la información pensada para personas sin esa patología, buscamos otros escenarios", remata.