Borja Quiroga, nefrólogo, sobre la suplementación con Vitamina D: "He visto gente que ha venido con los riñones llenos de piedras"

El consumo de suplementos, como la vitamina D o el magnesio, se ha convertido en algo habitual entre los europeos, según revela un informe elaborado por Ipsos. De hecho, casi nueve de cada diez personas de Europa afirman haber tomado algún tipo de suplemento a lo largo de su vida para cuidar su salud o mejorar su sistema inmune (un 88% de los encuestados). Tan solo el 10% declaró no haber tomado nunca complementos.

Según el estudio, el suplemento que más se consume entre europeos es la vitamina D, con el cual hay que tener especial cuidado, según explica para 'La Vanguardia' el nefrólogo Borja Quiroga, detractor del uso de suplementos como este. "He visto gente que ha venido con los riñones llenos de piedras, porque como la vitamina D se encarga de absorber el calcio, entonces se generan piedras en el riñón", afirma en una entrevista con el diario citado.

Según explica, este suplemento solo beneficia a determinadas personas, como aquellas que cuentan con osteoporosis, en las cuales se ha demostrado que puede resultar bastante beneficioso. Para el resto, en cambio, no lo recomienda.

"Suplementar con vitamina D a nivel poblacional a gente sana no ha demostrado nunca en los grandísimos ensayos clínicos con miles y miles de pacientes, ni mejorar el riesgo cardiovascular, ni reducir la incidencia de tumores, ni mejorar las fracturas, ni prácticamente nada. Incluso se ha puesto de moda suplementar a niños con vitamina D, que es una cosa que a mí me tiene espantado porque no tiene ningún sentido", critica el experto.

Sus declaraciones se evidencian en los casos que él mismo ha tenido que asistir, pues en más de una ocasión ha visto como algunos pacientes sufrían intoxicaciones por consumir vitamina D sin que se lo hayan recetado de forma previa, provocándoles un fallo renal. "Suplementar para generar una enfermedad peor", resume.

Uno de los suplementos que sí que recomienda es la creatina, la cual "aunque durante mucho tiempo estuvo demonizada erróneamente, es uno de los mejores suplementos que existen". "Durante años se pensó que la creatina elevaba los niveles de creatinina y, por tanto, podía indicar un daño renal, pero ahora sabemos que eso no es así. El valor puede variar ligeramente, pero eso no implica en absoluto una disfunción del riñón", concluye.