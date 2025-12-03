Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Christian, gastroenterólogo, advierte sobre el ibuprofeno: "Tomarlo más de 3 días aumenta el riesgo"
Christian, gastroenterólogo, advierte sobre el ibuprofeno: "Tomarlo más de 3 días aumenta el riesgo"

Susana Pérez de Pablos
Una mujer consume ibuprofenoGetty Images/iStockphoto

Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, alteran la microbiota intestinal, un fenómeno que debilita la protección del tubo digestivo y favorece la gastritis y la úlcera. Por ello, hay muchos expertos que, aunque este medicamento se dispense de forma libre, es decir, sin receta, en países como España, recomiendan tres pautas a tener en cuenta: no automedicarse de forma sostenida, vigilar los síntomas recurrentes y buscar el origen del dolor consultado a un facultativo.

En esta línea se ha manifestado, por ejemplo, el gastroenterólogo Christian von Mühlenbrock, en una entrevista en 24 Horas (TVN Chile). Este especialista advierte: “Más allá de 3 días empiezan a aumentar los riesgos” y precisa que “tres días es el número mágico”. Además, recuerda que el fármaco puede favorecer lesiones como la úlcera y que “aumenta el riesgo de fallos renales” cuando se prolonga o se usa en pacientes vulnerables.

El ibuprofeno es uno de los analgésicos de venta libre más dispensados en España, pero su uso continuado eleva el riesgo de gastritis, úlceras e incluso complicaciones en los riñones. La recomendación sanitaria apunta a limitarlo a periodos cortos: no más de tres días seguidos y siempre con la dosis mínima eficaz, especialmente en personas con factores de riesgo digestivo o deshidratación.

Así, Christian von Mühlenbrock recuerda que el ibuprofeno no debe tomarse sin control médico en personas con gastritis, úlceras previas, enfermedades renales o que estén mal hidratadas, ya que el riesgo de complicaciones aumenta considerablemente. 

También recomienda especial precaución en adultos mayores y en quienes presentan infección por Helicobacter pylori, pues la combinación de ambos factores puede derivar en lesiones más graves del estómago o del intestino. En estos casos, aconseja sustituirlo por fármacos más seguros y consultar siempre a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento prolongado.

Este experto menciona, además, que existen alternativas que evitan que caigamos en el uso prolongado del este medicamento: “Lo más seguro tiende a ser el paracetamol” para molestias ocasionales, aunque añade que tampoco se trata de “satanizar” el ibuprofeno: “No quiero por favor satanizar este medicamento”. Hay que tomar las dosis moderadas y con prudencia, concluye: “Lo ideal es no pasar esas dosis de 600 mg. durante el día” y evitar encadenar tomas durante más de tres días, insiste. Ante dolores persistentes, la pauta siempre debe individualizarse con un profesional sanitario, recuerda.

