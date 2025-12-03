Christian, gastroenterólogo, advierte sobre el ibuprofeno: "Tomarlo más de 3 días aumenta el riesgo"
Este experto afirma que su uso prolongado puede favorecer lesiones, como la úlcera, y aumenta el riesgo de fallos renales, en especial en pacientes vulnerables.
Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, alteran la microbiota intestinal, un fenómeno que debilita la protección del tubo digestivo y favorece la gastritis y la úlcera. Por ello, hay muchos expertos que, aunque este medicamento se dispense de forma libre, es decir, sin receta, en países como España, recomiendan tres pautas a tener en cuenta: no automedicarse de forma sostenida, vigilar los síntomas recurrentes y buscar el origen del dolor consultado a un facultativo.
En esta línea se ha manifestado, por ejemplo, el gastroenterólogo Christian von Mühlenbrock, en una entrevista en 24 Horas (TVN Chile). Este especialista advierte: “Más allá de 3 días empiezan a aumentar los riesgos” y precisa que “tres días es el número mágico”. Además, recuerda que el fármaco puede favorecer lesiones como la úlcera y que “aumenta el riesgo de fallos renales” cuando se prolonga o se usa en pacientes vulnerables.
El ibuprofeno es uno de los analgésicos de venta libre más dispensados en España, pero su uso continuado eleva el riesgo de gastritis, úlceras e incluso complicaciones en los riñones. La recomendación sanitaria apunta a limitarlo a periodos cortos: no más de tres días seguidos y siempre con la dosis mínima eficaz, especialmente en personas con factores de riesgo digestivo o deshidratación.
Así, Christian von Mühlenbrock recuerda que el ibuprofeno no debe tomarse sin control médico en personas con gastritis, úlceras previas, enfermedades renales o que estén mal hidratadas, ya que el riesgo de complicaciones aumenta considerablemente.
También recomienda especial precaución en adultos mayores y en quienes presentan infección por Helicobacter pylori, pues la combinación de ambos factores puede derivar en lesiones más graves del estómago o del intestino. En estos casos, aconseja sustituirlo por fármacos más seguros y consultar siempre a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento prolongado.
Este experto menciona, además, que existen alternativas que evitan que caigamos en el uso prolongado del este medicamento: “Lo más seguro tiende a ser el paracetamol” para molestias ocasionales, aunque añade que tampoco se trata de “satanizar” el ibuprofeno: “No quiero por favor satanizar este medicamento”. Hay que tomar las dosis moderadas y con prudencia, concluye: “Lo ideal es no pasar esas dosis de 600 mg. durante el día” y evitar encadenar tomas durante más de tres días, insiste. Ante dolores persistentes, la pauta siempre debe individualizarse con un profesional sanitario, recuerda.