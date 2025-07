Advertencia a los británicos de un suplemento popular si toman el sol: hay hospitalizados en España

El uso prolongado e incontrolado de determinados suplementos, a menudo debido a la automedicación o al incumplimiento de las directrices, puede provocar consecuencias para la salud indeseadas. El último caso de este tipo de uso indebido de los fármacos lo ha hecho público un hospital español a raíz de una serie de hospitalizados que se están produciendo en los últimos tiempos.

En concreto, se trata del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, que ha expresado su preocupación por el aumento de pacientes con intoxicación por vitamina D, algunos de los cuales han requerido la hospitalización, lo que está generando la alarma entre los profesionales sanitarios. Como decíamos, estos casos suelen estar relacionados con el uso prolongado y sin supervisión de suplementos, ya sea por automedicación o por incumplimiento de las pautas recomendadas, han destacado estos profesionales.

El Laboratorio de Análisis Clínicos de este hospital ha registrado aproximadamente un centenar de casos de sobredosis de vitamina D en 2024. Además, han observado un aumento de casos graves que presentan hipercalcemia e incluso insuficiencia renal aguda que requieren ingreso hospitalario en los últimos meses. “El exceso de esta vitamina se acumula y puede alterar el calcio en la sangre, con graves consecuencias para los riñones o el corazón”, advierte estos facultativos.

Para reducir la demanda innecesaria de suplementos y análisis de sangre, el Servicio de Análisis Clínicos, en colaboración con la dirección médica de Atención Primaria, inició una campaña educativa. Esta campaña está difundiendo información mediante charlas en centros de salud y materiales informativos diseñados tanto para pacientes como para profesionales sanitarios.

Esta tendencia se debe especialmente al consumo de suplementos no prescritos por profesionales médicos, afirman. El grupo demográfico más afectado están siendo el formado por los jóvenes y los deportistas, muchos de los cuales toman suplementos basándose en consejos encontrados en redes sociales o podcasts, informa el Mirror.

La endocrinóloga Mercedes Codina y la analista de laboratorio Cristina Gómez ha explicado: "Es una vitamina liposoluble, que se acumula en el tejido graso del cuerpo y no se elimina fácilmente. Si se toma en exceso, puede causar intoxicación". María Pastor, especialista en Hormonas y Vitaminas del laboratorio Son Espases, ha explicado, además, que, a diferencia de las vitaminas C o B, el cuerpo no elimina el exceso de vitamina D.

Una comparación revela que hace una década, las Islas Baleares solicitaban alrededor de 10.000 análisis anuales de vitamina D; ahora, sólo el laboratorio del Hopital Son Espases realiza aproximadamente 150.000 de estos análisis. El coste anual de los reactivos se ha disparado hasta el millón de euros, sin contar los gastos adicionales relacionados con la extracción, el personal técnico, el profesorado ni otros recursos vinculados al sector sanitario.

Es más, los sanitarios recuerdan que, en personas sanas, no suelen recomendarse análisis de rutina ni la ingesta de suplementos. En concreto, la vitamina D se obtiene principalmente a través de la exposición a la luz solar. Tan solo diez minutos de exposición solar dos o tres veces por semana son suficientes para mantener niveles adecuados, aconsejaron, y añadieron: "Es fundamental dejarse aconsejar por profesionales sanitarios, ya que las redes sociales pueden ser peligrosas para la salud por sus contenidos sin evidencia científica".

En concreto, la referencia concreta a los turista británicos tiene que ver con que, dada la ubicación geográfica del Reino Unido más al norte que España y con mucho menos sol, puede haber una mayor necesidad de que las personas recurran a estos suplementos. De octubre a marzo, el Sistema de Salud Pública del Reino Unido (NHS) ha sugerido a su población que las personas que pudieran necesitar obtener vitamina D lo hagan preferentemente de alimentos y suplementos. Aunque, dado que sólo un número limitado de alimentos contiene vitamina D, podría ser difícil obtener la cantidad suficiente únicamente a través de la dieta, de ahí el que deban tener cuidado a la hora de exponerse en exceso al sol cuando viajan a países más al sur, como España.