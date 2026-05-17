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Giulia Enders, experta en salud digestiva: "Tomar refrescos azucarados de forma regular durante 20 años aumenta el riesgo de sufrir artritis reumatoide; el azúcar dispara la respuesta inmunitaria"
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Giulia Enders, experta en salud digestiva: "Tomar refrescos azucarados de forma regular durante 20 años aumenta el riesgo de sufrir artritis reumatoide; el azúcar dispara la respuesta inmunitaria"

Asegura que el exceso de azúcar puede alterar el equilibrio del sistema inmunitario.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Latas de refrescos.
Latas de refrescos.Getty Images

Todo el mundo sabe que abusar del azúcar no es precisamente algo bueno para el cuerpo. Aun así, refrescos, bollería o productos ultraprocesados siguen formando parte de la rutina diaria de millones de personas, muchas veces por costumbre, falta de tiempo o simple placer. Lo que quizá pocos imaginan es que ese consumo mantenido durante años no solo afecta al peso o al metabolismo, sino que también podría tener consecuencias más graves.

De ello ha hablado recientemente la gastroenteróloga y divulgadora científica Giulia Enders, que advierte que el exceso de azúcar puede alterar el equilibrio del sistema inmunitario y favorecer procesos inflamatorios a largo plazo. Según explica, este desajuste no ocurre de forma inmediata, sino que se construye silenciosamente con los años, cuando el organismo se ve expuesto de manera constante a picos de glucosa.

En este sentido, Giulia insiste en que el sistema inmunitario no siempre “falla”, sino que en muchos casos simplemente responde de forma excesiva ante estímulos mantenidos en el tiempo, como ocurre con determinados patrones dietéticos. “Tomar refrescos azucarados de forma regular durante 20 años aumenta el riesgo de sufrir artritis reumatoide”, asegura la experta en una entrevista con ZOE.

Un estado de inflamación persistente

A partir de ahí, explica que el problema no es únicamente la cantidad puntual de azúcar que se consume, sino el efecto acumulativo que puede generar en el organismo cuando se mantiene durante años. En sus palabras, "el azúcar dispara la respuesta inmunitaria", una activación que, si se vuelve constante, puede contribuir a un estado de inflamación persistente en el que el cuerpo permanece en alerta incluso cuando no es necesario.

De esta forma, se aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades de carácter autoinmune. La especialista explica el azúcar “le da energía” al sistema para producir más células inmunes, lo que puede favorecer un terreno proinflamatorio. No obstante, insiste en que el problema no es una única causa, sino una suma de diferentes factores como la genética, el entorno, el estrés, el sueño y la dieta.

Por ello, Giulia propone hábitos tan cotidianos como dormir mejor, reducir el estrés, hacer ejercicio con regularidad y comer con más equilibrio. En la entrevista, subraya que el sueño profundo de la primera mitad de la noche es clave para la producción de células inmunitarias; que unos 60 segundos de respiración lenta pueden ayudar a bajar hormonas del estrés; y que el ejercicio, sobre todo si mezcla fuerza y aeróbico, ayuda a regular la respuesta inmune.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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