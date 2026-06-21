Cómo calcular cuánto líquido debes beber realmente cada día

La conocida recomendación de beber dos litros diarios no sirve para todo el mundo y puede quedarse corta o resultar excesiva según cada persona.

Beber suficiente agua es una de las recomendaciones más repetidas por médicos y nutricionistas, pero la famosa regla de los “dos litros al día” no siempre se ajusta a las necesidades reales de cada persona. La cantidad de líquido que necesita el organismo depende de factores como el peso corporal, la actividad física, la temperatura ambiental, la edad o el estado de salud.

Por eso, muchos expertos utilizan una referencia más individualizada: ingerir aproximadamente 30 mililitros de líquido por cada kilogramo de peso corporal al día. Esta pauta ofrece una estimación sencilla para adaptar la hidratación a las características de cada persona.

La fórmula del 0,03 para calcular tus necesidades de líquidos

El cálculo es muy simple: peso corporal (kg) × 0,03 = litros aproximados que deberías beber al día. De acuerdo con el peso corporal, la cantidad aproximada de líquido al día sería para:

50 kg, 1,5 litros.

60 kg, 1,8 litros.

70 kg, 2,1 litros.

80 kg, 2,4 litros.

90 kg, 2,7 litros.

100 kg, 3 litros.

Así, una persona de 70 kilogramos tendría unas necesidades aproximadas de 2.1 litros diarios, mientras que alguien de 90 kilogramos podría requerir alrededor de 2.7 litros.

La cifra no es igual para todo el mundo

Esta fórmula debe entenderse como una orientación general. Las necesidades pueden aumentar considerablemente en determinadas circunstancias, como:

Realizar ejercicio físico intenso.

Trabajar al aire libre o en ambientes calurosos.

Tener fiebre, vómitos o diarrea.

Estar embarazada o en periodo de lactancia.

Vivir en zonas con temperaturas elevadas.

Por el contrario, algunas personas con enfermedades renales, cardíacas o hepáticas pueden necesitar limitar la ingesta de líquidos siguiendo las indicaciones de su médico.

No todo el líquido tiene que proceder del agua

La hidratación diaria no depende exclusivamente del agua que se bebe. También cuentan otras bebidas y parte del agua presente en los alimentos, especialmente frutas y verduras como sandía, melón, pepino o tomate.

Además, el café ya no se considera una bebida deshidratante en personas habituadas a consumirlo. Aunque la cafeína tiene un ligero efecto diurético, las investigaciones muestran que el café contribuye al balance hídrico diario cuando se toma con moderación.

Escuchar la sed sigue siendo importante

Aunque calcular las necesidades mediante el peso puede resultar útil, el propio organismo dispone de mecanismos para avisar cuando necesita líquidos.

La sensación de sed y el color de la orina suelen ofrecer pistas sobre el estado de hidratación: una orina de color amarillo pálido suele indicar una hidratación adecuada, mientras que una más oscura puede ser señal de que conviene beber más.

La recomendación universal de dos litros para todos ha dado paso a un enfoque más personalizado. Aplicar la regla de 30 mililitros por kilogramo de peso corporal permite obtener una referencia más ajustada, siempre teniendo en cuenta el estilo de vida, las condiciones ambientales y el estado de salud de cada persona.