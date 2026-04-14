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Una experta en protocolo explica cuál es la forma correcta de beber agua: este gesto final, prohibidísimo
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Una experta en protocolo explica cuál es la forma correcta de beber agua: este gesto final, prohibidísimo

Un vídeo en redes revela los errores más comunes al beber en público y el detalle que puede arruinar cualquier buena impresión.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un gesto habitual: dejar un vaso de agua en la mesilla para beber nada más despertar.
Un gesto habitual: dejar un vaso de agua en la mesilla para beber nada más despertar.Getty Images

Beber agua parece lo más sencillo del mundo. Pero no lo es tanto. Al menos si hablamos de protocolo.

Un vídeo de la cuenta @protocoloyetiqueta.es ha vuelto a poner sobre la mesa algo en lo que casi nadie piensa… hasta que alguien te lo señala: la forma en la que coges un vaso, bebes y lo dejas puede decir mucho más de ti de lo que imaginas.

Y hay un gesto final que, según esta experta, es directamente "prohibidísimo".

Cómo coger el vaso (y por qué importa)

Todo empieza antes de beber.

El primer detalle está en la mano. Nada de agarrar el vaso de cualquier manera. La recomendación es clara: mano cerrada sobre la base del vaso, con un gesto firme pero elegante.

Un movimiento simple, pero que marca la diferencia entre un gesto cuidado y uno descuidado. Porque en protocolo, lo pequeño cuenta.

Beber sin prisa (ni ruido)

El siguiente paso es el más evidente… pero también donde más errores se cometen. El vaso va a la boca, sí. Pero sin prisas.

La clave está en los pequeños sorbos, en evitar cualquier ruido y en mantener un ritmo natural. Nada de beber de golpe ni de hacer pausas exageradas.

Se trata de naturalidad, no de sobreactuar.

El gesto final que lo arruina todo

Y aquí llega el punto crítico. Ese momento después de beber en el que mucha gente cae sin darse cuenta: dramatizar.

Según la experta, nada de gestos exagerados, ni suspiros, ni expresiones innecesarias. Pero, sobre todo, hay algo que queda completamente descartado: limpiarse la boca con la mano o con la manga.

Ese es el error más evidente. La alternativa correcta es tan sencilla como olvidada: usar la servilleta.

Un detalle que cambia la percepción

Puede parecer algo menor. Pero no lo es.

En contextos formales -una comida de trabajo, una cita, un evento- estos pequeños gestos construyen una imagen. Y, en muchos casos, la determinan.

Porque el protocolo no trata de rigidez, sino de coherencia. De hacer que todo fluya sin llamar la atención por los motivos equivocados.

El vídeo que ha hecho mirar a todos su vaso

El vídeo ha generado cientos de comentarios de usuarios que, después de verlo, reconocen haberse fijado por primera vez en cómo beben… ellos y los demás.

Una de esas cosas que haces en automático. Hasta que alguien te enseña a hacerlo mejor.

Porque beber agua es fácil. Hacerlo bien, ya no tanto.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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