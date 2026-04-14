Una experta en protocolo explica cuál es la forma correcta de beber agua: este gesto final, prohibidísimo

Un gesto habitual: dejar un vaso de agua en la mesilla para beber nada más despertar.

Beber agua parece lo más sencillo del mundo. Pero no lo es tanto. Al menos si hablamos de protocolo.

Un vídeo de la cuenta @protocoloyetiqueta.es ha vuelto a poner sobre la mesa algo en lo que casi nadie piensa… hasta que alguien te lo señala: la forma en la que coges un vaso, bebes y lo dejas puede decir mucho más de ti de lo que imaginas.

Y hay un gesto final que, según esta experta, es directamente "prohibidísimo".

Cómo coger el vaso (y por qué importa)

Todo empieza antes de beber.

El primer detalle está en la mano. Nada de agarrar el vaso de cualquier manera. La recomendación es clara: mano cerrada sobre la base del vaso, con un gesto firme pero elegante.

Un movimiento simple, pero que marca la diferencia entre un gesto cuidado y uno descuidado. Porque en protocolo, lo pequeño cuenta.

Beber sin prisa (ni ruido)

El siguiente paso es el más evidente… pero también donde más errores se cometen. El vaso va a la boca, sí. Pero sin prisas.

La clave está en los pequeños sorbos, en evitar cualquier ruido y en mantener un ritmo natural. Nada de beber de golpe ni de hacer pausas exageradas.

Se trata de naturalidad, no de sobreactuar.

El gesto final que lo arruina todo

Y aquí llega el punto crítico. Ese momento después de beber en el que mucha gente cae sin darse cuenta: dramatizar.

Según la experta, nada de gestos exagerados, ni suspiros, ni expresiones innecesarias. Pero, sobre todo, hay algo que queda completamente descartado: limpiarse la boca con la mano o con la manga.

Ese es el error más evidente. La alternativa correcta es tan sencilla como olvidada: usar la servilleta.

Un detalle que cambia la percepción

Puede parecer algo menor. Pero no lo es.

En contextos formales -una comida de trabajo, una cita, un evento- estos pequeños gestos construyen una imagen. Y, en muchos casos, la determinan.

Porque el protocolo no trata de rigidez, sino de coherencia. De hacer que todo fluya sin llamar la atención por los motivos equivocados.

El vídeo que ha hecho mirar a todos su vaso

El vídeo ha generado cientos de comentarios de usuarios que, después de verlo, reconocen haberse fijado por primera vez en cómo beben… ellos y los demás.

Una de esas cosas que haces en automático. Hasta que alguien te enseña a hacerlo mejor.

Porque beber agua es fácil. Hacerlo bien, ya no tanto.