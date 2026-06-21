A los 20, 40 y 70 años: Esta es la cantidad de flexiones que deberías poder hacer a tu edad
Un especialista de la salud subraya la relevancia que tiene este tipo de ejercicio para el bienestar de las personas.
La actividad física es fundamental para gozar de un óptimo estado de salud. La fuerza es un componente clave en este sentido, ya que permite preservar la masa muscular, fortalecer los huesos, acelerar el metabolismo, entre muchos otros beneficios para el organismo.
Algunos de los ejercicios de fuerza más conocidos entre nuestra sociedad son la sentadilla, la plancha y las flexiones. Por medio de un artículo publicado en el diario teutón Focus, el osteópata alemán Sascha Bade profundiza sobre la relevancia de las flexiones en el bienestar de la población general.
El experto detalla que dicha actividad física es beneficiosa íntegramente para el cuerpo humano. “Trabajan mucho más que solo el pecho, los hombros y los brazos. También se activan el tronco, la espalda, los glúteos y las piernas”, declara.
Conforme a Balde, las flexiones pueden ser un indicador de la condición física de las personas siempre y cuando se realicen de manera adecuada. El osteópata explica que el rango de repeticiones varía según el sexo y la edad del individuo.
Para las mujeres:
- De 20 a 29 años: aproximadamente 20
- De 30 a 39 años: aproximadamente 19
- Edades de 40 a 49 años: aproximadamente 14
- De 50 a 59 años: aproximadamente 10
- De 60 a 69 años: aproximadamente 10
- Desde los 70 años: aproximadamente 8
Para los hombres:
- De 20 a 29 años: aproximadamente 28
- De 30 a 39 años: aproximadamente 21
- De 40 a 49 años: aproximadamente 16
- De 50 a 59 años: aproximadamente 12
- De 60 a 69 años: aproximadamente 10
- A partir de los 70 años: aproximadamente de 8 a 10
Balde hace hincapié en que dichos márgenes no son simplemente un panorama guía y no dictaminan un juicio final sobre la condición física personal. "Que alguien no alcance el nivel recomendado no significa automáticamente que no esté en forma. Del mismo modo, un número elevado de repeticiones por sí solo no refleja completamente el rendimiento físico general", aclara.
El paso a paso para realizar la técnica correcta de una flexión
- Las manos deben colocarse en el suelo separadas aproximadamente a la anchura de los hombros.
- El cuerpo debe formar una línea lo más recta posible desde la cabeza hasta los talones.
- El abdomen y los glúteos deben estar ligeramente contraídos para evitar que la pelvis se hunda.
- La cabeza se debe mantener alineada con la columna vertebral.
- Al bajar, los codos se flexionan de forma controlada. El pecho se mueve hacia el suelo.
- Los codos no deben flexionarse en exceso. No deben apuntar hacia afuera, sino ligeramente hacia atrás.
- Finalmente, la persona debe impulsar y mantener la tensión corporal. Una repetición se completa cuando los brazos están completamente extendidos, sin bloquear los codos.