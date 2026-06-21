A los 20, 40 y 70 años: Esta es la cantidad de flexiones que deberías poder hacer a tu edad

La actividad física es fundamental para gozar de un óptimo estado de salud. La fuerza es un componente clave en este sentido, ya que permite preservar la masa muscular, fortalecer los huesos, acelerar el metabolismo, entre muchos otros beneficios para el organismo.

Algunos de los ejercicios de fuerza más conocidos entre nuestra sociedad son la sentadilla, la plancha y las flexiones. Por medio de un artículo publicado en el diario teutón Focus, el osteópata alemán Sascha Bade profundiza sobre la relevancia de las flexiones en el bienestar de la población general.

El experto detalla que dicha actividad física es beneficiosa íntegramente para el cuerpo humano. “Trabajan mucho más que solo el pecho, los hombros y los brazos. También se activan el tronco, la espalda, los glúteos y las piernas”, declara.

Conforme a Balde, las flexiones pueden ser un indicador de la condición física de las personas siempre y cuando se realicen de manera adecuada. El osteópata explica que el rango de repeticiones varía según el sexo y la edad del individuo.

Para las mujeres:

De 20 a 29 años: aproximadamente 20

De 30 a 39 años: aproximadamente 19

Edades de 40 a 49 años: aproximadamente 14

De 50 a 59 años: aproximadamente 10

De 60 a 69 años: aproximadamente 10

Desde los 70 años: aproximadamente 8

Para los hombres:

De 20 a 29 años: aproximadamente 28

De 30 a 39 años: aproximadamente 21

De 40 a 49 años: aproximadamente 16

De 50 a 59 años: aproximadamente 12

De 60 a 69 años: aproximadamente 10

A partir de los 70 años: aproximadamente de 8 a 10

Balde hace hincapié en que dichos márgenes no son simplemente un panorama guía y no dictaminan un juicio final sobre la condición física personal. "Que alguien no alcance el nivel recomendado no significa automáticamente que no esté en forma. Del mismo modo, un número elevado de repeticiones por sí solo no refleja completamente el rendimiento físico general", aclara.

El paso a paso para realizar la técnica correcta de una flexión