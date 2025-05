El "corredor de maratón más longevo del mundo" revela los dos alimentos que no pueden faltar en su dieta a los 114 años

En vivir más años y hacerlo de forma saludable, la alimentación juega un papel clave. Bien lo sabe Fauja Singh, de 114, el atleta conocido como el "corredor de maratones más longevo del mundo". Singh, británico de origen indio, se reencontró con la pasión de correr a los 89 años y empezó a participar en maratones como la Maratón de Londres del 2000 y en 2011 en Toronto (Canadá) se convirtió supuestamente en la primera persona de 100 años en acabar una maratón.

Aunque ya está retirado del atletismo, en 2013 compartió sus claves de alimentación, que consideraba fundamentales para haber llegado a esa edad con esa increíble forma física. "Todos los días como semillas de lino y bebo una taza de té", aseguró a The Guardian.

Las semillas de lino han sido recomendadas por numerosos expertos por sus beneficios para la salud cardiovascular. De hecho, la Fundación Española de Nutrición las califica como una "excelente fuente de fibra, omega-3 y antioxidantes".

Pero eso no acaba ahí. Singh compartió su dieta vegetariana con los lectores, entre las que se encontraban legumbres, lácteos y aseguraba que evitaba el arroz. "Antes de salir de casa, como un yogur natural y bebo dos vasos de agua", señaló.

Su almuerzo consiste en "chapatti [pan de origen indio con trigo integral] y daal [lentejas] hechas en el gurdwara con yogur". Y dejó claro cuáles eran los alimentos que evitaba a toda costa. "No como coliflor, arroz ni dulces de arroz, porque no me hacen bien", señaló. "También como curry de jengibre al menos una vez a la semana, lo que limpia el cuerpo", declaró al citado medio.

"En casa como lo que prepara mi hijo pequeño y su familia. Si no me gusta lo que comen, como tostadas con mermelada o miel", añadió. Su rutina acaba por la noche con "un vaso de leche tibia" antes de irse a la cama.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.