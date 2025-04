El mundo de la cocina se une para pedir que dejemos de cocinar el brócoli de la forma más habitual: "Pierde los nutrientes" 

El color y amargor del brócoli son algunos de los motivos por los que los niños pueden odiar esta verdura. Sin embargo, pocos conocen que su sabor puede volverse más amargo si se cocina de la forma incorrecta, como por ejemplo, si lo hervimos, pues los compuestos de azufre se vuelven más fuertes si se cocina en exceso.

En este sentido, el cocinero y fundador de Dishing Out Health, Jamie Vespa, ha revelado algunos trucos para que la verdura no quede blanda, ni pastosa y que además ayuda a mantener todos sus nutrientes. El primer consejo que ha ofrecido es saltear el brócoli en una sartén, sin emplear una olla. "A diferencia de hervir, que puede hacer que se pierdan algunos de los nutrientes más sensibles al calor, como la vitamina C, saltear ayuda a que las verduras conserven algunos de sus nutrientes más delicados", afirma Jamie.

"El brócoli salteado perfecto se prepara en solo 15 minutos y se convertirá en tu forma preferida de prepararlo", asegura Vespa. "Nunca seco, perfectamente tierno y ligeramente carbonizado, este brócoli conquistará incluso a los comensales más exigentes", añade el cocinero.

Para cocinarlo, según explica el experto, agrega dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio alto y después, cuando esté caliente, añade trozos de brócoli del mismo tamaño y cocínalo durante dos minutos, removiendo de vez en cuando para que no se queme ni se pegue.

Una vez realizados estos pasos, cubre con una tapa la sartén y deja que se cueza durante seis minutos. Cuando esté listo tan solo hará falta agregar sal, pimienta y una pizca de jugo de limón y queso parmesano para que así cuente con más sabor.