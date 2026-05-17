Un vecino cuelga un cartel en el ascensor porque han robado en los trasteros y muchos piden ya la continuación de la trama

El "chisme" ha llegado a una comunidad de vecinos de España que ha empezado a arrasar en TikTok. Uno de los vecinos fue a tirar las bolsas de basura de casa y, al usar el ascensor, se encontró con varios carteles que había colgado otro vecino avisando de que habían entrado a robar en los trasteros.

La historia podría haberse quedado ahí si no fuera porque otros vecinos respondieron con más carteles, convirtiendo el asunto en una auténtica "trama criminal" digna de una película protagonizada por Jason Statham. El primer cartel era de advertencia: "Han robado en los trasteros".

El primer vecino en contestar parecía no estar sorprendido y añadió lo que, según él, era el verdadero motivo del hurto: "¡Cómo no van a robar! Si la puerta del garaje lleva meses abierta y no la arreglan". Más tarde llegó un tercer vecino, que respondía al segundo y al que muchos han considerado alguien con "una pedazo de intuición y sabiduría": "Ese seguramente sea el inteligente del edificio".

"Es alguien del bloque"

"La llave de los trasteros solo la tienen los de la comunidad. Nadie externo puede entrar a los trasteros sin llave, ni aun colándose del garaje. Es alguien del bloque. La puerta del garaje solo afecta a la entrada del garaje, no a los trasteros", ha rezado el tercer cartel.

Las reacciones no han tardado en llegar y muchos piden una continuación de la trama, reclamando que el usuario de TikTok que ha publicado la imagen, que no tiene nombre oficial, revele cómo ha terminado la historia: "Por favor, que continúe el chisme". "Me urge saber qué pasó, la verdad", comentaban otros.

Más tarde hubo una segunda parte, con más vecinos añadiendo a boli lo que opinaban o aportando nueva información que podría servir para aclarar lo ocurrido. El primero lamentaba que "no hay cámaras" en el garaje ni en los trasteros y que, por ello, sería imposible conocer la verdad. Otro vecino también señalaba que "la puerta de los trasteros también está forzada". Ya han pedido una tercera parte y muchos lo tienen claro: "Esto cada vez se pone mejor".