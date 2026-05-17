Carles Tamayo sólo necesita cuatro palabras para definir lo que ha hecho RTVE durante la final de Eurovisión

El reconocido periodista y youtuber Carles Tamayo, conductor del programa Se nos ha ido de las manos en TVE, ha dejado una de las reacciones más difundidas de las últimas horas al cartel que la cadena pública emitió al inicio de la final del festival de Eurovisión 2026.

España, al igual que otros cuatro países, Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia, han declinado asistir al certamen y no han emitido en directo el evento en señal de repulsa por el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión a que Israel participara, pese al genocidio causado en Gaza en estos últimos años.

Además de no participar ni emitir la señal, en TVE, se ha visto un cartel con un fondo negro en el que han mandado un mensaje. "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", se ha visto en el cartel que, en castellano y en inglés, han emitido durante unos 10 segundos.

Al ver la acción tomada desde la cadena pública, Carles Tamayo no ha dudado en describir lo que ha hecho RTVE durante la final de Eurovisión. Y lo ha hecho con tan solo cuatro palabras.

El periodista ha compartido el cartel que se ha emitido en TVE a las 21.00 horas para dejar clara su opinión. "Que orgullo trabajar aquí", ha señalado, en un tuit que suma más de 1.000 me gusta en pocas horas.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.