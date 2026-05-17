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Manuel Carrasco, 35 años, limpiador de coches: "Los autolavados parecen prácticos y rápidos, pero en realidad las cerdas de los rodillos está perjudicando la carrocería"
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Manuel Carrasco, 35 años, limpiador de coches: "Los autolavados parecen prácticos y rápidos, pero en realidad las cerdas de los rodillos está perjudicando la carrocería"

Este experto empresario asegura que en España "no hay una verdadera cultura del lavado del coche", algo que sí ocurre en otros países.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Inside view of a car wash brushes machine. Brushes of a car wash room.
Un aulavado automático de coches en funcionamientoGetty Images

"En España no existe una verdadera cultura de lavado del coche". Así lo afirma Manuel Carrasco, 35 años, dueño de un centro de lavado especializado en Palma de Mallorca, que comenzó con un pequeño establecimiento de barrio y ha hecho crecer su negocio mucho en los últimos años. Es más, se ha hecho tan conocido en esta isla que recibe encargos de clientes de diferentes de parte de España para asegurarse de que se encargue de sus coches antes de sus viajes a Baleares por vacaciones, según ha publicado La Vanguardia.

Según Carrasco, la diferencia entre la mentalidad que hay en España y la de otros países es muy grande. En lugares como Alemania, Estados Unidos, Suecia o Suiza, "la gente pone muchísimo cuidado en la limpieza del coche", afirma. "Lo ven como parte del mantenimiento básico, igual que una revisión mecánica. Allí es normal pasar por el lavadero cada semana y preocuparse por que los cristales, los faros y la carrocería estén impecables. En España, en cambio, esa mentalidad casi no existe. Aquí tenemos más arraigada la cultura del bar o del fútbol, y solemos dejar el cuidado del coche en un segundo plano. Solo cuando llega la ITV o cuando el vehículo está ya muy sucio nos acordamos de llevarlo a limpiar", afirma Carrasco.

Sobre si habría que lavar el coche una vez a la semana, este especialista responde que tampoco "hace falta obsesionarse, pero sí conviene establecer una rutina": "Lo ideal es un mantenimiento mensual. Es decir, una limpieza exterior cada dos semanas y, al menos una vez al mes, una limpieza interior más a fondo. Eso evita que la suciedad se acumule y se convierta en un problema mayor", explica.

Este hombre, propietario de Wash Car CR, aconseja a la gente que tenga en cuenta que la limpieza regular de su coche ayuda a protegerlo, a mantener su valor y a garantizar la seguridad de los ocupantes: "Un mantenimiento regular ayuda a conservar los materiales, evita el desgaste prematuro de plásticos y tapicerías, mantiene la carrocería en buen estado y asegura que faros y cristales funcionen correctamente", añade.

Sobre los túneles de lavado, su consejo es que "estos sistemas rápidos "pueden quitar la suciedad superficial, pero no sustituye un mantenimiento completo". "Lo suyo es acudir de vez en cuando a un centro especializado donde puedan limpiar a fondo el interior, proteger la pintura y revisar detalles que pasan desapercibidos", señala este experto,

Y es que dice que en su centro especializado "ven errores que pasan desapercibidos para muchos conductores". Y pone un ejemplo: "Los autolavados con rodillos parecen prácticos y rápidos, pero a menudo las cerdas están muy deterioradas y no se sustituyen porque el repuesto es muy caro. Eso puede rayar la pintura y dañar la laca del coche. El acabado parece limpio a simple vista pero, en realidad, está perjudicando la carrocería", concluye.

Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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