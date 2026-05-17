Sánchez ve este momento de Ana Belén en el especial de TVE durante Eurovisión y publica una frase (y qué frase)

España ha vivido un festival Eurovisión totalmente distinto a lo que había sido habitual hasta ahora. Pero la ocasión, lo merecía. Por primera vez, no ha estado presente después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitiera la participación de Israel pese al genocidio que ha causado en los últimos años en Gaza.

En señal de repulsa, España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han declinado la posibilidad de participar en el festival, poniendo por delante los derechos humanos de los gazatíes.

RTVE tampoco ha emitido en directo la final de Eurovisión, pero sí un programa especial, La casa de la música, en el que han participado artistas ilustres como Raphael, Ana Belén o Fangoria, entre otros.

Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido compartir la actuación de Ana Belén, resaltando una frase que la artista gallega dejó para el recuerdo mientras se disputaba la final del festival. "Sólo le pido a dios que la guerra no me sea indiferente", señaló, mientras cantaba el tema Sólo le pido a dios.

Al ver esta escena, Sánchez no ha dudado en poner en valor la misma frase, compartir la actuación y publicarlo en su perfil oficial en la red social X a primera hora de este domingo. "Que la guerra no me sea indiferente", ha destacado, en un tuit que va camino de ser el más compartido del día, con miles de me gusta en la primera hora.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.