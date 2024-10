Se me hinchaba el estómago con cada comida hasta que me recomendaron esta infusión antiinflamatoria

Cuántas veces te has sentido hinchado después de comer o de beber y darías cualquier cosa por dejar de tener esa sensación. Es muy normal tomarse una infusión entonces, como un poleo, pero, en realidad, ¿cuál es el mejor remedio para combatirá este hinchazón?

Pues resulta que existe un producto que, según dicen algunos nutricionistas, es milagroso, ya que no sólo ayuda a reducir la hinchazón abdominal, sino también a combatir el insomnio y acelerar el metabolismo. Y resulta que somos los últimos en enterarnos, ya que la infusión de flor de Jamaica se utilizada en muchas partes del mundo como remedio antiinflamatorio, tal y como cuenta una nutricionista, Laura Parada.

Esta experta ha publicado el libro ¿Qué nos hace comer así? Y en él explica que “esta flor roja con propiedades medicinales se conoce como rosa de hibisco o rosella o acedera de Guinea. Es originaria de África, pero hoy en día se cultiva en muchas regiones del mundo y se utiliza para preparar infusiones”, destaca Parada.

Por lo general, estas infusiones se suelen tomar tanto frías como calientes y “se utilizan en muchas culturas para combatir trastornos nerviosos, insomnio, problemas cardíacos e inflamaciones. También ayudan a acelerar el metabolismo y reducir la presión arterial”, corrobora Parada.

Y cuenta la forma en la que actúan estas hierbas: “Los ácidos de frutas presentes en esta flor pueden actuar como laxantes. Además de tener un efecto digestivo, ayuda a combatir la acidez de estómago, los espasmos gástricos, la gastroenteritis y los gases”. El té de flor de hibisco también se recomienda a menudo para reducir la presión arterial, reducir el azúcar en sangre y la grasa corporal y mejorar la función renal.

Según Laura Parada, estas propiedades medicinales y diuréticas se le atribuyen por “su alto contenido en hierro y vitamina C, minerales y antioxidantes como los polifenoles”.

También tiene propiedades antiinflamatorias gracias precisamente a su contenido en polifenoles, que son unos compuestos vegetales que los nutricionistas recomiendan para la prevención de muchas enfermedades con propiedades antienvejecimiento y antioxidantes.

Y la forma de preparar esta infusión no tiene ningún misterio. Es como cualquier otra. Dejando hervir agua, añadiendo luego las flores secas de hibisco y, en este caso, lo aconsejable es dejarla reposar unos 10 minutos antes de bebértela. Su consumo no se aconseja en niños ni en adultos a los que una infusión diurética no sería recomendable, como en mujeres embarazadas o personas que tienen algún mal que lo desaconseja. Así que, aunque parezcan siempre todos estos consejos inocuos, no está de más que le preguntes a tu médico antes de tomártela a menudo.