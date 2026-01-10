Felipe Isidro, catedrático de Ejercicio Físico: "Caminar es deambular, recetarlo es como decirle al paciente que respire"

Seguramente has escuchado, a lo largo de tu vida, la típica frase "haz ejercicio por salud". Muchas personas pasan de ella completamente e ignoran la sugerencia, mientras que otras realizan actividad física, pero no le dan la importancia que se merece.

De hecho, según la una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística en 2023, un 47,2% de hombres y un 54,6% son completamente sedentarios en relación con el ejercicio.

La edad cronológica vs la edad biológica

Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico, durante una entrevista con el comunicador y creador de contenido español, Uri Sabat, enfatiza sobre la importancia y relevancia que tiene la actividad física para la salud humana.

El profesional comienza la charla haciendo una clara diferenciación, la edad cronológica y la edad biológica.

La primera es la edad de las personas que todos conocemos,

La segunda es un número que se calcula a través de diferentes aspectos relacionados con el estado físico de cada individuo.

En este sentido, Felipe explica que él conoce a personas "de 90 años con edad biológicas de 70" y que es posible encontrar a hombres de 70 años con mejor estado físico que chavales de 20, esto ocurre por la falta de actividad física que muchas personas carecen.

"El ejercicio es como lavarse los dientes"

"Tenemos que educar a la población a que se dé cuenta de cómo está porque realmente las personas creen que el ejercicio es algo recreativo, algo de ocio y eso es un gran problema. El ejercicio se tiene que hacer sí o sí por tu salud. Esto es como lavarte los dientes, tú no te lo planteas, si te gusta, si no te gusta, te lo tienes que lavar, es una obligación", afirma Isidro.

La sociedad debe concienciarse y cambiar lo antes posible de hábitos porque hoy en día "nos estamos encontrando mujeres de 45 y hombres de 50 años con osteoporosis", asegura el catedrático de Ejercicio Físico.

"Uno no tiene que hacer lo que le apetece, uno tiene que hacer lo que le conviene", sostiene. Eventualmente, el hábito del ejercicio se crea y te das cuenta de que, "te encuentras mejor, duermes mejor, evidentemente mantienes tu estado biológico mejor y, por lo tanto, sabes que eso es necesario", complementa el profesional en educación física.

Las comodidades: el peor enemigo

Muchas personas consideran que no es necesario hacer ejercicio porque ven a sus abuelos o familiares con edad mayor en buen estado físico y de salud. Sin embargo, ignoran un pequeño detalle: ellos a lo largo de sus vidas se movieron mucho, ya que el contexto social invitaba a ello.

Felipe expone que en la actualidad la tecnología y las comodidades no son beneficiosos para la salud, ya que promueven el sedentarismo. A tal punto que "el ejercicio ha surgido en el siglo XX", porque antes no era necesario, según afirma el profesional.

Finalmente, Isidro recalca que caminar no es una actividad física suficiente para generar un cambio en el cuerpo humano. "Caminar es deambular, recetarlo es como decirle al paciente que respire", concluye.