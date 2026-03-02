En el 60% de las neveras hay bacterias que pueden causar neumonía o gastroenteritis: la experta que las ha estudiado explica cada cuánto hay que limpiar para evitar riesgos

Las neveras pueden ser un nido de infecciones si no se limpian con asiduidad. La microbióloga Evelyne Selberherr ha llevado a cabo una investigación en la que ha estudiado qué bacterias y en qué numero pueden encontrarse en los frigoríficos.

En el estudio, disponible en la plataforma ScienceDirect, se han encontrado gérmenes potencialmente patógenos en un 60% de las neveras examinadas. Además, la científica ha encontrado más de 550 tipos diferentes de bacterias en algunos frigoríficos.

En una entrevista en el medio de comunicación alemán Der Spiegel, la experta ha expresado que "los microorganismos en el refrigerador no son sorprendentes; están presentes en todo nuestro entorno (…) esto no es necesariamente peligroso; al contrario, el hecho de que la cocina no sea un lugar estéril es realmente importante".

El motivo de que no sea peligrosa de por sí la presencia de microorganismos en la nevera es que "el cuerpo necesita el contacto con diferentes microbios para funcionar. El sistema inmunitario y la digestión se benefician de ello. Existe evidencia de que los niños tienen menos probabilidades de desarrollar alergias cuando entran en contacto con una amplia variedad de bacterias".

Bacterias en las neveras que pueden causar neumonía o gastroenteritis

La microbióloga ha resaltado que en un 60% de las neveras analizadas se han hallado gérmenes potencialmente patógenos. En ese sentido, la experta ha precisado que "entre otras cosas, encontramos Bacillus cereus, una bacteria que puede causar vómitos y diarrea. También encontramos Staphylococcus aureus, un germen capaz de causar diversas infecciones, incluyendo neumonía".

No obstante, Evelyne Selberherr ha dejado claro que "la presencia de estas bacterias no implica necesariamente un riesgo para la salud", ya que "las bacterias individuales rara vez causan enfermedades. Para que esto ocurra, primero deben multiplicarse muy rápidamente. Esto es prácticamente imposible en un refrigerador debido a que la baja temperatura inhibe su crecimiento".

"La mayoría de las personas también eliminan la suciedad visible, que a menudo contiene acumulaciones de gérmenes. Un sistema inmunitario sano puede entonces combatir fácilmente los gérmenes presentes en un refrigerador", ha añadido la autora del estudio.

Respecto a cada cuánto tiempo hay que limpiar el frigorífico para evitar riesgos, la microbióloga ha destacado que "no hay una regla estricta, pero como guía, creo que conviene limpiar las superficies con agua tibia con vinagre o una solución jabonosa aproximadamente cada tres semanas".

En ese sentido, la experta ha explicado que "no es necesario usar desinfectante en un refrigerador doméstico. Es útil secarlo después. Las bacterias no proliferan en ambientes secos. Debes limpiar el refrigerador como cualquier otro lugar de la casa".