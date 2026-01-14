Jorge Martín, médico: "Si después de beber alcohol te dan ganas de comer pizza, pasta o pan, es tu cuerpo pidiendo auxilio"

Todo el mundo se ha encontrado alguna vez en una situación de cierta embriaguez como consecuencia de una noche de fiesta, de unas cervezas que se alargan o de unas "copas en casa" con familia o amigos que terminan sin tener fin.

Pues bien, es muy probable que algunas de esas veces tu cuerpo haya pedido comida de forma urgente. Es en este momento cuando nos encontramos con el típicoamigo o conocido que nada más llegar a casa después de una larga noche se hace un plato de macarrones, una pizza o acude a un kebab.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre esto?¿Es por simple hambre o hay algo más? Pues la respuesta la encontramos en la actividad ociosa que has llevado a cabo durante la noche. Efectivamente, el alcohol.

Y es que, como es lógico, prácticamente nadie se levanta un día cualquiera a hacerse un plato de macarrones o a calentar una pizza al horno a las 5 de la mañana, pero en el caso de una noche de desenfreno y un poco de alcohol más de la cuenta, tu cuerpo reacciona muy diferente. Y como siempre, las señales del cuerpo son muy reveladoras y mucho más inteligentes de lo que pensamos.

Esta sensación de hambre no es tal. Y es que la respuesta la encontramos en el hecho de que, después de haber bebido demasiado alcohol, tu cuerpo experimenta una disminución de glucosa, tal y como explica Jorge Martín en su cuenta de Instagram, @elmundodeunenfermedico, esta falta de glucosa se traduce en una orden de tu cerebro inmediata: necesito comer.

Es por esto que, cuando llega ese momento, no comes por gula o hambre, sino porque un plato de pasta, una pizza o simplemente un trozo de pan, contienen una gran cantidad de carbohidratos, que es lo que tu cuerpo necesita para recuperarse y obtener la energía que le falta.

Y como todos sabemos, la forma más rápida de ingerir una cantidad de carbohidratos suficiente y abundante es comer pasta o pizza (además es la más fácil de hacer a determinadas horas).

Por todo ello, y aunque lo más recomendable es no beber nada de alcohol, pero teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población bebe de manera social, lo más sensato y lógico es beber sin excesos para no dar lugar a este tipo de 'llamados de emergencia' de tu cuerpo ante una situación así.