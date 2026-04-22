José Abellán, cardiólogo, sobre tener las pulsaciones bajas: "Lejos de ser una fuente de preocupación, la bradicardia fisiológica es en realidad un signo de un corazón saludable y eficiente"

Ahora, los dispositivos inteligentes permiten monitorizar constantemente la frecuencia cardíaca, sin embargo, muchas personas se alarman al descubrir que sus pulsaciones en reposo están por debajo de lo habitual. No obstante, el cardiólogo y divulgador José Abellán ha tratado el tema en su canal de YouTube @doctorabellan.

"Lejos de ser una fuente de preocupación, la bradicardia fisiológica es en realidad un signo de un corazón saludable y eficiente", afirma el especialista. Este tipo de latido tiene una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto y es común en personas con buena condición física y no suele implicar ningún riesgo cuando no hay síntomas asociados.

La adaptación del corazón al ejercicio

Según explica el doctor Abellán, la clave está en la adaptación del organismo al ejercicio regular. En deportistas, especialmente en aquellos que practican disciplinas de resistencia, el corazón se vuelve más eficiente.

Esto se debe a que bombea más sangre con cada latido, lo que permite reducir la frecuencia cardíaca sin comprometer el funcionamiento del cuerpo. "Un corazón más grande y eficiente, combinado con un mejor control del sistema nervioso, puede explicar por qué los atletas de resistencia suelen vivir más y tener menor riesgo de enfermedades cardiovasculares", señala.

Este fenómeno tiene una lógica fisiológica y es que al necesitar menos latidos para cumplir su función, el corazón consume menos oxígeno, sufre menos desgaste y está menos expuesto a picos de presión arterial a lo largo del tiempo.

Más que un número en el monitor

Para el cardiólogo, unas pulsaciones bajas en reposo son "mucho más que un simple número". Representan un corazón que ha aprendido a trabajar de forma más inteligente, optimizando tanto el rendimiento físico como la salud general.

Este tipo de bradicardia también está relacionado con un mayor tono vagal, es decir, una mayor actividad del nervio vago, que ayuda a regular el ritmo cardíaco y favorece un estado de relajación. Además, es habitual que la frecuencia cardíaca disminuya durante el sueño o en situaciones de descanso profundo.

Diferenciar lo normal de lo preocupante

No obstante, los expertos insisten en la importancia de distinguir entre una bradicardia fisiológica y una patológica. Mientras que la bradicardia benigna no provoca molestias, la patológica puede manifestarse con mareos, fatiga extrema, desmayos, dificultad para respirar o dolor torácico.

En estos casos, podría existir un problema en el sistema eléctrico del corazón o una enfermedad subyacente. Desde la Fundación Española del Corazón recuerdan que, aunque una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto puede ser normal, también puede estar relacionada con arritmias si se acompaña de síntomas o irregularidades.

Cuándo acudir al médico

El consejo de José Abellán es claro: aplicar el sentido común. "Si eres una persona joven, haces ejercicio con normalidad y no tienes síntomas, lo más probable es que no haya nada de qué preocuparse", explica.

Sin embargo, si la bradicardia aparece de forma repentina, es persistente o genera dudas, lo recomendable es consultar con un profesional. Un electrocardiograma o un estudio Holter pueden ser suficientes para descartar problemas y confirmar que se trata de una adaptación fisiológica.