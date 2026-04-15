Los cardiólogos lo confirman: muchas enfermedades se desarrollan por los hábitos nocturnos que se mantengan y por eso recomiendan evitar estas actividades

Imagen de archivo de una mujer joven mirando en la nevera en mitad de la noche.

Durante años, la prevención cardiovascular se ha centrado en la dieta, el ejercicio o el consumo de tabaco. Sin embargo, los cardiólogos empiezan a mirar más allá de lo evidente y ponen el foco en un momento cotidiano al que apenas prestamos atención: lo que hacemos al final del día. Lejos de ser un simple cierre de la jornada, la noche puede convertirse en un aliado para la salud o en un factor silencioso que la pone en riesgo.

Según coinciden diversos cardiólogos tras décadas de experiencia clínica, lo que ocurre después de la jornada laboral puede marcar la diferencia entre un organismo que se repara o uno que permanece en estado de estrés. Las enfermedades del corazón no aparecen de un día para otro, sino que se construyen lentamente a través de patrones repetidos, como la presión arterial, la inflamación, el control de la glucosa o la calidad del sueño.

Muchos de esos factores dependen directamente de los hábitos nocturnos. Por ello, estas son las principales prácticas que, según recoge la CNBC, los expertos recomiendan evitar:

1. Comer de madrugada

El cuerpo no funciona igual a todas horas, sino que sigue ritmos circadianos. Esto quiere decir que por la noche el metabolismo se ralentiza y la sensibilidad a la insulina disminuye, haciendo que las comidas tardías se asocien con picos más altos de glucosa, peor procesamiento de grasas y mayor inflamación. Además, la digestión nocturna compite con los procesos de reparación del organismo, fundamentales para mantener la salud cardiovascular.

2. Exponerse a luz brillante o pantallas

La iluminación artificial, especialmente la luz azul de móviles, tablets o televisores, interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Esto no solo dificulta descansar bien, sino que también altera procesos clave como la regulación de la presión arterial o la actividad antioxidante del sistema cardiovascular.

3. Ver contenidos estresantes o con mucha carga emocional

El sistema nervioso no distingue del todo entre ficción y realidad. Por ello, ver programas intensos, debates o partidos decisivos pueden activar el cerebro y aumentar la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Este estrés, incluso si es puntual, puede contribuir con el tiempo al deterioro de los vasos sanguíneos.

4. Hacer ejercicio intenso a última hora

Aunque el ejercicio es esencial para el corazón, el momento en que lo haces importa. Entrenar con alta intensidad por la noche mantiene elevados los niveles de cortisol y dificulta la transición hacia el descanso. Como consecuencia, nos exponemos a un peor sueño, una mayor frecuencia cardiaca nocturna y, por ende, una menor recuperación.

5. Consumir alcohol antes de dormir

Aunque pueda parecer relajante, el alcohol altera la calidad del sueño, reduce la fase REM y afecta a la producción de melatonina. También aumenta la frecuencia cardíaca en reposo y atenúa la disminución normal de la presión arterial durante la noche, un patrón fuertemente asociado con un mayor riesgo cardiovascular.

6. Mantener discusiones o conversaciones intensas

Las emociones fuertes, como la ira o el estrés, tienen un impacto directo en el corazón. Elevan el cortisol, alteran el ritmo cardiaco y pueden desencadenar arritmias o eventos cardíacos en personas vulnerables. Por eso, muchos expertos recomiendan evitar conflictos importantes justo antes de dormir.

7. Romper la rutina de sueño

Acostarse a horas irregulares o dormir poco de forma crónica altera el ritmo circadiano. Esta desregulación se ha relacionado con hipertensión, resistencia a la insulina e inflamación. Mantener horarios estables es, según los especialistas, una de las claves más infravaloradas para cuidar el corazón.