La UE veta "pollo", "bacon" y "filete" en productos vegetales pero permite "hamburguesa" y "salchicha": los expertos dicen que "necesitas un doctorado para entender la norma"

La nueva batalla regulatoria en Europa no se libra en los campos ni en las fábricas, sino en las etiquetas. La Unión Europea ha decidido prohibir que los productos vegetales utilicen términos tradicionalmente asociados a la carne —como "pollo", "filete" o "bacon"—, aunque permite otros como "hamburguesa" o "salchicha". El resultado: una normativa que, según el propio sector, es tan compleja que "parece exigir un doctorado para entenderla".

Pese al ruido político, la experiencia previa invita a relativizar su impacto. El mercado de alternativas vegetales ya ha sobrevivido a restricciones similares.

Un precedente claro: la "leche" vegetal

Antes de este nuevo debate, Bruselas ya había actuado contra el etiquetado en el sector lácteo. En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohibió que productos vegetales utilizaran términos como "leche", "queso" o "yogur".

Sin embargo, lejos de frenar su expansión, el mercado siguió creciendo con fuerza. Marcas como Oatly o Alpro se consolidaron en los supermercados europeos, adaptando su etiquetado sin perder atractivo para el consumidor.

Hoy, las bebidas vegetales mueven miles de millones de euros al año en Europa y mantienen previsiones de crecimiento sólido en la próxima década. La conclusión es clara: cambiar el nombre no necesariamente cambia la demanda.

La nueva norma: qué se puede decir y qué no

La regulación aprobada ahora sigue esa misma lógica, pero aplicada al sector cárnico. Quedan vetadas palabras como "pollo", "costillas", "solomillo" o "filete" en productos de origen vegetal. En cambio, términos más genéricos o ya popularizados —como "hamburguesa vegetal" o "salchicha vegana"— sí seguirán siendo legales.

Para sus defensores, la medida protege a los productores tradicionales frente a lo que consideran una competencia confusa. La eurodiputada Céline Imart, una de las impulsoras, sostiene que así se evita inducir a error al consumidor. Pero en la práctica, la frontera entre lo permitido y lo prohibido no siempre resulta evidente.

Un sector en auge… pese a todo

Las cifras muestran que el negocio de las proteínas alternativas sigue al alza. Antes incluso de la entrada en vigor de estas restricciones, el mercado europeo de carne vegetal apuntaba a superar los 2.600 millones de euros en 2025, con previsiones que lo sitúan en torno a los 14.000 millones en la próxima década.

El crecimiento responde a cambios en los hábitos de consumo: más preocupación por la salud, el medio ambiente y el bienestar animal. En ese contexto, las empresas del sector confían en que la demanda seguirá aumentando.

Desde Plant-Based Foods Europe insisten en que la regulación no frenará la tendencia. "Los productos encontrarán su público", defienden desde la industria.

Más burocracia, más costes

Donde sí se espera impacto es en el día a día de las empresas. Cambiar denominaciones implica rediseñar envases, modificar estrategias de marketing y asumir costes adicionales.

En Alemania, por ejemplo, asociaciones del sector calculan que estas adaptaciones podrían suponer cientos de millones de euros. A esto se suma la incertidumbre regulatoria, que podría frenar inversiones o ralentizar el crecimiento a corto plazo.

Además, surgen dudas prácticas difíciles de resolver. ¿Se podrá usar una expresión como "sabor a pollo"? ¿Cómo se aplicarán las normas en distintos idiomas? ¿Qué ocurrirá con productos híbridos?

Una norma difícil de descifrar

Esa falta de claridad es una de las principales críticas. Empresas como la italiana Valsoia advierten de que las reglas no solo son estrictas, sino también confusas.

La necesidad de reinterpretar etiquetas y mensajes comerciales podría complicar la comunicación con el consumidor. En algunos casos, incluso dificultar que el comprador entienda qué está adquiriendo.

Más allá de las etiquetas

El debate llega en un momento clave. Mientras la UE mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, muchos expertos señalan que reducir el consumo de carne será imprescindible.

Sin embargo, hay otro factor que preocupa más que la regulación: el cambio en las actitudes de los consumidores. Estudios recientes indican que el porcentaje de europeos que sigue dietas sostenibles está disminuyendo, lo que podría afectar al crecimiento del sector.

En ese contexto, las empresas reclaman un enfoque distinto. En lugar de limitar el uso de palabras, piden reglas claras que fomenten la competencia y la innovación. Porque, al final, el éxito de estos productos no dependerá solo de cómo se llamen, sino de si logran convencer —o no— a quienes los compran.