Los 5 sitios del gimnasio que más gérmenes esconden
Salud
Men and women jump onto wooden boxes together, building strength, speed, and explosive power in a group session.

Todas las superficies de alto contacto que hay en los gimnasios pueden transmitirnos más bacterias que un inodoro público. La transmisión de enfermedades se puede minimizar llevando algunos objetos personales.

Susana Pérez de Pablos
  Esterillas... lo que más personas usan para más cosasSe usan para múltiples ejercicios y es uno de los objetos que más pasa de mano en mano en los gimnasios a lo largo del día. Se trata de las esterillas. Se aconseja usar toallas o llevarte la tuya.Getty Images
  Las empuñaduras de los aparatos, mano tras manoLas empuñaduras de las cintas de correr, las elípticas y las bicicletas estáticas son otro gran foco de propagación de gérmenes en los gimnasios. Al agarrarlas con las manos se acelera su propagación.
Getty Images
  Las pesas, el mejor caldo de cultivoLas barras de mancuernas y las pesas son también superficies de alto contacto en las que, además, los usuarios ejercen mucha presión y dejan mojadas o con sudor. Un caldo de cultivo para los gérmenes.Getty Images
  Las superficies de duchas compartidas, un humedalTodo el que va al gimnasio ha pensado alguna vez si es realmente higiénico ducharse allí. La cuestión está en la limpieza que se haga de estos espacios. Aún así, es aconsejable usar zapatilla de agua.Getty Images
  Bolas y pelotas, del suelo a la mano y al viceversaTanto en las clases de 'fitness' del gimnasio en las que se usan bolas como en los deportes de pelota, los gérmenes no sólo van de mano en mano sino también del suelo a las manos todo el rato.Getty Images
