Una mujer bombero ayuda a una joven a dar a la luz 20 años después de asistirla en su propio parto

El destino, a veces, escribe historias difíciles de creer y tan especiales como lo es el milagro de la vida. En la localidad de Licques, en el departamento francés de Paso de Calais, una joven de 20 años dio a luz en su domicilio durante la noche del viernes 23 al sábado 24 de enero.

Lo extraordinario del caso no fue solo el parto de urgencia en casa, sino que una profesional del equipo de bomberos que la asistió había estado presente… en su propio nacimiento, veinte años atrás. La historia, recogida por el diario regional La Voix du Nord, ha emocionado a vecinos y servicios de emergencia de la zona.

Un parto en plena madrugada

Léane Guillon, de 20 años, tenía previsto dar a luz el lunes siguiente. El viernes por la mañana, alrededor de las 10:30, acudió junto a su pareja, Adrien Arnoux, al hospital tras comenzar con contracciones. Después de examinarla, el personal médico decidió que podía regresar a casa.

Sin embargo, durante la madrugada la situación cambió drásticamente. Las contracciones se intensificaron y el parto avanzó con rapidez. “Ya no podía moverme”, relató la joven madre. Ante la evidencia de que no llegarían al hospital a tiempo, la pareja llamó a emergencias. Los bomberos de Ardres y Lumbres, junto con paramédicos desplazados desde Calais, acudieron con rapidez al domicilio familiar.

“Yo nací en esta casa”

El parto tuvo lugar en la propia cama de Léane. “¡Di a luz en mi cama!”, contó después con asombro. La joven recordó que su propia historia había comenzado de forma similar: “Yo nací en Licques; mi madre dio a luz en casa”.

Lo que nadie esperaba era la sorpresa que aguardaba entre el equipo de emergencias. Una mujer del equipo de bomberos que acudió al aviso resultó ser la misma profesional que había asistido a su madre durante su parto veinte años antes. “Es increíble que ella fuera quien me ayudó a dar a luz, cuando ayudó a mi madre años antes”, expresó emocionada Léane tras el nacimiento.

Una historia para toda la vida

A pesar de algunas complicaciones iniciales, el parto transcurrió con relativa calma gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia. La pequeña Aliya nació con un peso de 3,5 kilos y en buen estado de salud. Tras el nacimiento, madre e hija fueron trasladadas al hospital de Boulogne-sur-Mer para realizar las revisiones pertinentes.

Tanto Léane como la bebé evolucionaron favorablemente y recibieron el alta poco después. “Estoy muy bien. Ahora nos vamos a casa y vamos a disfrutar”, aseguró la joven madre, ya tranquila y centrada en los primeros días junto a su hija.