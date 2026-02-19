Adiós al claxon de los conductores impacientes: este semáforo 'inteligente' ha conseguido agilizar el tráfico de forma generalizada

La frenética rutina del día a día, en la que la mayoría de personas tienen horarios muy ajustados, provoca que muchos conductores traten de pasar el menor tiempo posible parados en los semáforos.

A poco que el coche de delante se retrase en arrancar cuando el semáforo se pone en verde, los conductores impacientes accionan el claxon (de hecho, hay quienes incluso les pitan a los propios semáforos con la esperanza de que se pongan antes en verde).

Para hacer que el tráfico sea más fluido —y de paso evitar que ese tipo de conductores que siempre tienen prisa se desesperen—, la ciudad neerlandesa de Bolduque se ha llenado de semáforos 'inteligentes'.

Aunque ya es habitual en la mayoría de ciudades contar con semáforos con cuenta atrás para los peatones, no ocurre lo mismo con los semáforos para los vehículos. Sin embargo, en Bolduque, en el año 2008, optaron por primera vez por probar semáforos con cuenta regresiva para los conductores. Y la experiencia fue todo un éxito, por lo que ahora la mayoría de semáforos de la ciudad son de ese tipo.

Eric Greweldinger, experto en tráfico del Ayuntamiento de Bolduque, ha explicado, en declaraciones al medio de comunicación neerlandés AD, que "el sistema está diseñado de tal manera que los coches deben permanecer parados al menos dos segundos en cada carril antes de que la cuenta atrás se active".

"No queremos que se convierta en un semáforo de Fórmula 1"

En ese sentido, el especialista en tráfico ha subrayado que "no queremos que se convierta en una especie de semáforo de Fórmula 1, en el que alguien se acerca y, cuando se pone en verde, acelera a fondo. Esa es una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo".

La cuenta regresiva en los semáforos hace que la reacción de los conductores sea más rápida, por lo que se reducen los tiempos de espera. En cada sentido de circulación se ahorran 0,8 segundos. Por ejemplo, en un cruce de cuatro direcciones, el ahorro de tiempo es de 3,2 segundos. Eric Greweldinger ha resaltado al respecto que "no parece mucho, pero lo es si se suma todo el tiempo ganado".

La mejor forma de ilustrar cómo ese semáforo 'inteligente' hace agilizar el tráfico es a través de los cálculos del experto en tráfico del Ayuntamiento de Bolduque. "Supongamos que hay un semáforo en el que hay tráfico por todas partes. Cada vuelta dura unos 60 segundos. Gracias al contador, cada vuelta pasa un coche más. Eso supone 60 coches por hora", ha detallado Greweldinger.