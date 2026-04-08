Un podólogo lo confirma: "En casa mejor descalzos, es lo mejor que podemos hacer"

Caminar descalzo por casa, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no solo no es malo, sino que es lo mejor que podemos hacer. Así lo cree el podólogo Manu Vidal, quien ha conversado con Mara Torres en el programa 'El Faro Planta', donde ha hablado sobre esta cuestión, así como de otras, como las plantillas y los juanetes.

Preguntado por las plantillas, el experto cree que solo es necesaria en ciertos casos especiales, no en todos, motivo por el cual él no suele mandarla a menos que sea estrictamente necesario.

"Es bueno llevar plantilla si tienes patología en el pie y si te la ha recetado tu podólogo. A mí no me gusta mandar, salvo casos muy puntuales, una plantilla para siempre. Para toda la vida. La idea es poco a poco retirarla una vez nos vayamos encontrando mejor", afirma el podólogo ante los micrófonos de la SER.

Otra de las cosas de las que ha hecho mención es de los juanetes, los cuales según explica empeoran con el uso de calzado estrecho. "El calzado estrecho empeora los juanetes, pero hay más cosas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen juanetes en un pie y el otro lo tienen perfectos. Eso quiere decir que no es cosa del calzado, que uno de los dos pies tiene alguna disfunción biomecánica que hay que tratar", asegura.

En este sentido, tampoco recomienda ir directos al quirófano para quitarlos. "Si nos duele y probamos ejercicios, plantillas, probamos cambios de calzado, probamos ese tipo de tratamientos conservadores y no son eficaces. Pues ahí ya nos planteamos algo quirúrjico. Pero primero hay que usar el tratamiento conservador", agrega.

Respecto al controvertido debate de caminar descalzo por casa, el podólogo cree que es mucho mejor y más sano de lo que uno inicialmente puede pensar. "No es bueno, es buenísimo. Es lo mejor que podemos hacer. En casa, siempre descalzo", apunta el mismo finalmente.

Algunos beneficios de caminar descalzo:

Caminar descalzos conlleva algunos beneficios, entre ellos:

Tonifica las piernas.

Reduce la inflamación y la oxidación.

Ayuda a que la piel transpire mejor.

A pesar de ello, cabe destacar que, al igual que cuenta con algunas ventajas, caminar descalzo puede suponer algunos riesgos, como por ejemplo lesiones cutáneas o infecciones.