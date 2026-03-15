El 90% del agua potable de Kuwait, Omán y Arabia Saudí sale de plantas desalinizadoras de la costa del Golfo: todas están al alcance de misiles iraníes

La guerra de Irán podría poner a millones de personas en escasez de agua potable. Según informa el diario alemán Spiegel, hay algo más allá del petróleo que mantiene vivos a los ciudadanos del golfo Pérsico: el agua potable. El ataque constante a plantas desalinizadoras por ambos bandos pone en peligro la vida de millones de personas que dependen de estos sistemas de potabilización.

Tal y como reza la publicación, dos incidentes ocurridos durante el fin de semana pasado demuestran "lo real que es este peligro". El domingo, Baréin acusó al régimen iraní de dañar una de sus plantas desalinas. Poco antes, Teherán había declarado que un ataque aéreo estadounidense había alcanzado una planta desalinizadora iraní en la isla de Qeshm. El suministro de agua de 30 aldeas se vio afectado consecuencia de estos ataques.

De este modo, el suministro de agua a los países vecinos podría convertirse en la nueva arma de la guerra. Se trata del recurso más valioso de los países del Golfo, puesto que las fuentes naturales de agua son escasas en Oriente Medio. "La mayoría de los países de la región apenas tienen ríos o lagos. Grandes partes son desiertos, semidesiertos y paisajes esteparios con solo unos pocos días de lluvia al año".

Las desalinizadoras, a la vista de los misiles y drones

Según los datos consultados por el periódico, en Kuwait, el 90% del agua potable proviene de plantas desalinizadoras, en Omán el 86% y en Arabia Saudí alrededor del 70%. En este sentido, más del 90% del agua desalinizada en el Golfo proviene de solo 56 plantas, cada una de las cuales está al alcance de misiles y drones iraníes.

"Las instalaciones son un blanco fácil debido a su tamaño". Tal y como se informa, están situados en las costas como complejos industriales enormes. Los canales de entrada, que van del mar al terreno como amplios canales turquesa. Además, a su lado, se elevan "grandes tanques cilindricos".

No obstante, es difícil que se produzca un colapso en los suministros de agua de estos países. Dependería, en cualquier caso, de la magnitud de los daños y las plantas afectadas. Los Emiratos Árabes Unidos, asegura el medio, cuentan con reservas de agua para 45 días, principalmente en instalaciones de almacenamiento intermedio. También existen planes de emergencia para posibles interrupciones.

No está claro con qué rapidez podrían repararse los sistemas dañados. La Guerra del Golfo de 1991 puede ofrecer "cierta orientación": en ese momento, actos de sabotaje iraquíes destruyeron gran parte de una planta de desalinización en Kuwait. Las reparaciones tardaron años. Durante un tiempo prolongado, el país dependió de la ayuda internacional: Turquía y Arabia Saudí enviaron 750 camiones cisterna y 18 toneladas de agua embotellada, y Estados Unidos suministró unidades móviles de desalinización.